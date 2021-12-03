Instagram'ın hikaye beğenme özelliği Türkiye'de
Instagram hikayeleri için uzun süredir beklenen beğeni özelliği nihayet geldi. Alessandro Paluzzi adlı teknoloji ajanı tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre şirket, hikayelere bir beğeni butonu eklemek için kolları sıvadı. Peki ya nasıl kullanılır, kimler bu özelliğe erişebilir?
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, yaz aylarında hikayeler için yeni bir özelliği test etmeye başlamıştı.
Alessandro Paluzzi adlı teknoloji ajanı tarafından ortaya çıkarılan bilgilere göre şirket, hikayelere bir beğeni butonu eklemek için kolları sıvadı.
TÜRKİYE'DE KULLANIMA AÇILDI
Nihayet Instagram’ın yeni özelliği kullanıcılara sunulmaya başladı. Bugün bazı kullanıcılar, takip ettiği profillerin hikayelerine göz atarken, sağ alt köşede bir kalp butonu ile karşılaştı. Beklenen yeniliğin böylelikle Türkiye’de kullanıma açılmaya başlandığı ortaya çıktı.
Geçtiğimiz aylarda Alessandro Paluzzi, uygulamanın gizli kodları arasından hikaye beğenilerini ilk defa gün yüzüne çıkarmıştı.
ShiftDelete'in aktardığı habere göre; uygulama, bugün bazı şanslı kullanıcılarının karşısına “Artık hikayeleri beğenebilirsiniz” notuyla çıktı.
Söz konusu özellik, "Hikayelere direkt mesaj göndermeden ifade bırakmanın bir yolunu test ediyoruz. Sadece hikayeyi paylaşan kişi beğendiğini görebilir" şeklinde tanımlandı.
Instagram, şu anda bu özelliği kısıtlı sayıda kullanıcıya açmış durumda. Yakında tüm kullanıcılara açılacak fonksiyon henüz test aşamasında ve kademeli olarak dağıtılmaya başlandı.
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