Instagram’a yakında gelecek yeni özellikler
Instagram yeni özelliklerini bünyesine eklemeye devam ediyor. Bir süre önce ortaya çıkan ve yenilikleri barındıran bazı özellikler popüler uygulamaya geliyor.
Instagram bir süredir farklı bir çehreye bürünmüş haldeydi. Farklı özelliklerin uygulamaya eklenmesiyle bazen eleştirilen çatı şirketi Meta, bir şekilde uygulamayı her seferinde daha da popüler bir noktaya getirdi. Bir diğer yandan uygulamaya gelecek her özellik 'resmen' duyurulmuyor. Haliyle uygulama geliştiriciler ya da uygulama araştırmacıları özellikle popüler uygulamalara gelecek yeni özellikleri keşfedip paylaşıyor. Onlardan birisi de Alessandro Paluzzi.
INSTAGRAM YEPYENİ ÖZELLİKLERİ YAVAŞ YAVAŞ SUNACAK
Paluzzi, daha önce Meta'nın da onayladığı 'çıplaklık koruması' özelliğini duyurmuştu. Direkt Mesajlar tarafına gelecek bu özellik, alakasız insanların çıplaklık içeren fotoğraflar atarak diğer insanları rahatsız etmesinin önüne geçecek.
Haliyle oldukça önemli bir özellik ve duyulduğu andan itibaren çoğu kişi tarafından beğenildi. Özellik eğer yakında gelirse açılıp kapanabilir bir şekilde sunulacak. Yani çıplaklık taraması yapacak olan algoritmayı istediğiniz zaman açıp/kapayabileceksiniz.
Öte yandan Instagram herkese açık grup sohbetleri için de bir test süreci içinde. Bir diğer özellik ise kişiler bir hikaye attığında, eğer isterse, görüntüleyen kişiler arasında arama yapabilecek. Instagram'a Twitter'daki retweet özelliğine benzer bir repost özelliği de yolda olan özellikler arasında gösteriliyor.
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