Instagram yeni 'notlar' adlı özelliğini test ediyor

28 Eylül 2022 Çarşamba, 17:56

Farklı şekillerde gündem olan Instagram, 'notlar' adı verilen yeni bir özelliği test ediyor. Bu özellik temelde hikayer gibi bir etkiye sahip olacak. Farklı olarak takip ettiğiniz takipçilerin ya da yakın arkadaş olarak eklediğiniz kişilerin göreceği ve 24 saat içinde silinecek 'notlar' bırakmış olacaksınız.

INSTAGRAM NOTLAR ÖZELLİĞİNİ TEST ETMEYE BAŞLADI

Söz konusu özellik şu anda çok az kişiyle test aşamasında ancak ilerleyen dönemde beğenilirse ve kolay bir şekilde Instagram bünyesine dahil edilebilirse karşımıza çıkacak.

Hatırlayacağınız üzere Instagram mağaza kategorisinin olmadığı bir ana sayfa tasarımını test etmeye başlamıştı. Mağaza altyapısını bir türlü istediği noktaya getiremeyen Instagram, eski tasarıma dönüş yapabilir gibi duruyor. Yine de eski tasarıma geri dönülüp, dönülmeyeceğini öğrenmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor.