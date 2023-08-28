Instagram'ın Twitter benzeri platformu Threads'ın tarayıcı versiyonu çıktı

Yayınlanma: 28.08.2023 - 10:50

Güncelleme: 28.08.2023 - 10:50

Meta'nın sahip olduğu sosyal medya platformu Instagram geçen ay X'in (eski adıyla Twitter) bir benzeri olan Threads'ı çıkarmıştı. Başlangıçta sadece Android ve iOS uygulamaları üzerinden erişilebilen uygulamanın şimdi ise internet sürümü açıldı. Artık kullanıcılar bilgisayardan Threads'a giriş yapabilecekler.

Sosyal medya platformunu kullanmak isteyen kullanıcılar, herhangi bir web tarayıcısını açarak 'Threads.net' adresine gidebilir. Bu yeni web sürümü sayesinde gönderilere göz atabilir, etkileşimde bulunabilir ve kendi gönderilerinizi paylaşabilirsiniz.





Instagram Başkanı Adam Mosseri tarafından duyurulan Threads'in tarayıcı versiyonu, akıllı telefon uygulamasına benzer şekilde beş sekme içeriyor: Ana Sayfa, Arama, Gönderi, Bildirimler ve Profil. Kullanıcılar ileti dizilerini beğenebilir, paylaşabilir, yorum yapabilir. Takip Ediyorum düğmesi ise ekranın sol alt köşesinde yer alıyor. Bu düğme sayesinde kullanıcılar, takip ettikleri profillerin veya kullanıcıların gönderilerini içeren bir akışa geçiş yapabiliyorlar.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE KULLANILMIYOR

Tarayıcı sürümü henüz profil düzenleme veya Instagram DM'lerine gönderi gönderme gibi özellikleri desteklemiyor. Ayrıca, gizlilik konuları nedeniyle bu sosyal medya platformu, Avrupa Birliği ülkelerinde hala kullanılamıyor.