Threads'e yeni özellikler sunuldu! Profil tarafında yenilik var
Yayınlandığı günden bu yana milyonlarca kişiye ulaşan Threads, ilk etapta her özelliğe sahip değildi ve bu noktada eksik görülmüştü.
Threads, üyelerini kaybederken yeni özellikler eklemeyi de ihmal etmiyor. İlk heyecanla uygulamayı yükleyen pek çok kişi bir daha Threads'e girmedi. Meta da bu noktada değişiklik yapmak istiyor ve yeni özellikler ekliyor. En son profil sayfasına bir sekme daha ekledi.
META YENİ UYGULAMASINA ÖZELLİKLERİ GETİRİYOR
Yolda pek çok özellik bekleniyor olsa da temmuz ayında sunulan ve Threads için halen eksiklikler var.
Söz konusu yeni özellik, yeniden paylaşımlar için profillere ayrı bir sayfa eklemeye dayanıyor. Bu noktada Twitter'daki beğeniler/eski favoriler gibi demek mümkün. Ancak farklı olarak yeniden yapılan paylaşımlar burada listeleniyor.
Daha önce de Instagram takipçilerinin özel listesi, takip edilmese de kullanıcılara abone olma, paylaşımların çevirilmesi ve pek çok özellik gelmişti.
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