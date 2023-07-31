Threads için direkt mesaj desteği ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 31.07.2023 - 10:03

Güncelleme: 31.07.2023 - 10:03

Yayınlandığı günde ve ilk haftasında büyük bir kullanıcı kitlesine ulaşan Threads, sonrasında düşüşe geçmiş ve aktif kullanıcılarının neredeyse yarısı artık uygulamaya girmemeye başlamıştı. Yeni özelliklerin yolda olduğunu duyurulmuş ancak ne zaman gelecekleri belli olmamıştı.

NE ZAMAN DM ÖZELLİĞİNİN GELECEĞİ AÇIKLANMADI

Instagram'ın başındaki isimlerden biri olan Adam Mosseri'ye göre Threads için direkt mesaj özelliği elbette gelecek. Özelliğin ne zaman geleceği ise henüz belirsiz olsa da yakın bir zamanda gelmesi beklenmiyor.

Platformun özellikle alternatif olarak sunulduğu için eksikleri bulunuyor ve önümüzdeki günlerde yeni özelliklerin Threads'e eklenmesi bekleniyor.

Daha önce Threads hakkında açıklama ve öngörü paylaşan Meta CEO'su Mark Zuckerberg, platformun milyar kullanıcıyı aşacak ikinci uygulaması olacağını söylüyor. Bildiğiniz üzere Facebook çaptan düşmesine rağmen aylık 3 milyar kullanıcıya ulaşmıştı.