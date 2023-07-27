Zuckerberg'e göre Threads milyara ulaşacak ikinci uygulama olacak

Yayınlanma: 27.07.2023 - 14:27

Güncelleme: 27.07.2023 - 14:27

Kısa bir süre önce Meta'ya bağlı uygulamaların aktif kullanıcı sayıları ve diğer veriler açıklandı. Facebook popülerliğini kaybetmesine rağmen, işletmeler ve farklı popülasyonların yer alması sebebiyle 'aktif kullanıcılarının yerine yenilerini' koyabildi.

META'NIN AKTİF KULLANICI SAYISINI AŞACAK İKİNCİ UYGULAMASI THREADS OLABİLİR Mİ?

Aktarıldığı kadarıyla Facebook aylık 3 milyar aktif kullanıcıyı geride bıraktı.

Meta'ya bağlı Facebook'un bu başarısının ardından Mark Zuckerberg'ten yeni Twitter alternatifi uygulaması hakkında yorum geldi. Zuckerberg, Instgram Threads uygulamasının şirketlerinin ikinci 'milyar kullanıcıyı' aşabilecek aday olduğunu söyledi.

Meta özelinde 32 milyar dolarlık gelir açıklayan şirket, bünyesinde popüler uygulamaları toplamasıyla önemli kullanıcı sayılarını görüyor.

Şirketin başındaki Zuckerberg böyle dese de Threads, ilk haftalardaki başarısını sürdüremiyor ve aktif kullanıcı sayısı da gitgide düşüyor. Ancak kullanıcıların beklediği özelliklerin gelmesiyle uygulama tekrar akitf kullanıcı sayısında artış görebilir gibi görünüyor.