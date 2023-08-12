İnternet hızı yavaşlıyor

Yayınlanma: 12.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.08.2023 - 03:00

Dünyanın en hızlı internetini mobil hatlarda 200.24 Mbps ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), sabitte ise 247.29 Mbps ile Singapur kullanıyor. Türkiye ise 32.52 Mbps ile 140 ülke arasında 72. sırada bulunuyor.



Her gün 10 milyondan fazla kullanıcının internet hızını test etmek için ziyaret ettiği Speedtest tarafından yayımlanan Haziran 2023 internet hızı verilerine göre Türkiye genişbant internette Haziran 2023’te 33.99 megabit hızıyla dünya sıralamasında 180 ülke arasında 110. sırada yer aldı. Türkiye Mayıs 2023’e göre iki basamak geriledi. Mobil indirme hızında ise Türkiye 140 ülke arasında 72. sıraya geriledi. Türkiye bu alanda da iki ayda iki basamak gerilerken son bir ayda ise 6 basamak geriye düştü.



Türkiye’de sadece indirme hızında değil, yükleme hızında da ciddi bir artış yaşanmadı, hatta düşüş oldu. Türkiye’de mobil veri üzerinden internete bağlanan bir kullanıcının yükleme hızı, ortalama 12.94 Mbps oldu. Bu sayı, 2023’ün ilk çeyreğinde 13.23 Mbps idi. Özellikle de oyunlarda kritik önem arz eden gecikme ise 25 ms olarak kayıtlara geçti.

TURKCELL İLK SIRADA



Veriler, Türkiye’deki sabit internet indirme hız ortalaması 33.99 Mbps, yükleme hız ortalamasının ise yalnızca 8.75 Mbps olduğunu ortaya çıkardı. Verilere markalar bazında bakıldığında en iyi mobil internet sağlayıcının Turkcell olduğu görülüyor. Turkcell kullanıcıları arasındaki ortalama indirme hızı, 58.52 Mbps. Turkcell’i 29.22 Mbps hız ile Türk Telekom, 18.68 Mbps indirme hızı ile Vodafone takip etti.



Akıllı telefon üreticilerinin hızına baktığımızda Apple 45.02 Mbps indirme ve 14.88 Mbps yükleme hızı ile ilk sırada, Samsung 30.44 Mbps indirme ve 12.02 Mbps yükleme hızıyla ikinci sırada yer alıyor.



(Halil Nadir Teberci)



5G İÇİN GÜÇLÜ ALTYAPI ŞART



Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 5G teknolojisinin fiber internet altyapısıyla hayata geçeceğine dikkat geçerek bunun Türkiye’de yaygınlaşması gerektiğine vurguladı.



TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Nadir Teberci, “Yakın gelecekte, fiber optik altyapının daha da yaygınlaşması ve 5G teknolojisindeki gelişmeler, insanların daha hızlı ve güvenilir bir internet deneyimi yaşamalarını sağlayacak ve bu şekilde iletişimin gücünü yükseltecek. İletişim gücü kadar dijitalleşen ekonomiler de bu biçimde güçlü bir altyapı ile gelişimini sürdürebilecek. Gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkeler gibi Türkiye’nin dünyadaki rekabet gücüne güç katmak da 5G’ye geçiş sürecinde fiber altyapının hızlıca büyütülmesiyle mümkün olacak” diye konuştu.



BİLİŞİM 500’ÜN GELİRİ 372 MİLYAR TL’YI AŞTI



M2S Araştırma Şirketi tarafından yapılan Bilişim 500 Araştırması sonuçları açıklandı. İlk 500 bilişim firmasının 2022 yılındaki toplam geliri 2021’e göre yüzde 74 artışla 372 milyar TL’ye çıktı. Türkiye’nin en büyük 10 bilişim firması, Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, Indeks Bilgisayar, Arena, Teknosa, Bilkom Bilişim, Armada Bilgisayar, Penta Teknoloji ve Lenovo Türkiye olarak sıralandı. 2022’de finans, perakende ve üretim gibi temel sektörler en yüksek teknoloji yatırımlarını yapan sektörler olarak önde çıkmayı sürdürdü. İş süreçlerindeki verimliliği artırmaya yönelik yapay zekâ ve nesnelerin interneti yatırımlarında artış görüldü.

OLİMPİK BRANŞLARA ÖZEL DESTEK



Insider, olimpik spor branşlarına destek vermek için başlattığı sosyal sorumluluk projesinde yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda Insider Üst Yöneticisi Hande Çilingir ile Göztepe Spor Kulübü Amatör Branşlar Başkanı Mehmet Sepil arasında işbirliği anlaşması imzalandı. İşbirliğinin önemine dikkat çeken Hande Çilingir, “Ülkemize olan borcumuzu, farklı yollardan ödemenin zamanının geldiğine inanıyoruz. Spora vereceğimiz önemin, gençliğe vereceğimiz önemle eşdeğer olduğunu düşünüyoruz” dedi.



‘NEOBANK’ YÜKSELİŞTE



Banka şubesine ihtiyaç duymadan tüm finansal hizmetlerin cep telefonu aracılığıyla çözülmesini sağlayan “Neobank”ların sayısı artıyor. Geçen yıl 67 milyar dolar olan pazar büyüklüğünün 2030’a kadar 600 milyar doların üzerine çıkması bekleniyor.



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