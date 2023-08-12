İnternet hızı yavaşlıyor
Türkiye’deki mobil internet indirme hızı, yılın ilk 6 ayında 32.52 Mbps oldu. Türkiye bu açıdan geçen yıl global listede 66. sırada iken bu yıl 72. sıraya geriledi.
Dünyanın en hızlı internetini
mobil hatlarda 200.24 Mbps
ile Birleşik Arap Emirlikleri
(BAE), sabitte ise 247.29 Mbps ile
Singapur kullanıyor. Türkiye ise
32.52 Mbps ile 140 ülke arasında
72. sırada bulunuyor.
Her gün 10 milyondan fazla
kullanıcının internet hızını test
etmek için ziyaret ettiği Speedtest
tarafından yayımlanan Haziran
2023 internet hızı verilerine göre
Türkiye genişbant internette
Haziran 2023’te 33.99 megabit
hızıyla dünya sıralamasında
180 ülke arasında 110. sırada
yer aldı. Türkiye Mayıs 2023’e
göre iki basamak geriledi. Mobil
indirme hızında ise Türkiye 140
ülke arasında 72. sıraya geriledi.
Türkiye bu alanda da iki ayda iki
basamak gerilerken son bir ayda
ise 6 basamak geriye düştü.
Türkiye’de sadece indirme hızında değil, yükleme hızında da ciddi bir artış yaşanmadı, hatta düşüş oldu. Türkiye’de mobil veri üzerinden internete bağlanan bir kullanıcının yükleme hızı, ortalama 12.94 Mbps oldu. Bu sayı, 2023’ün ilk çeyreğinde 13.23 Mbps idi. Özellikle de oyunlarda kritik önem arz eden gecikme ise 25 ms olarak kayıtlara geçti.
TURKCELL İLK SIRADA
Veriler, Türkiye’deki sabit
internet indirme hız ortalaması
33.99 Mbps, yükleme hız
ortalamasının ise yalnızca 8.75
Mbps olduğunu ortaya çıkardı.
Verilere markalar bazında
bakıldığında en iyi mobil internet
sağlayıcının Turkcell olduğu
görülüyor. Turkcell kullanıcıları
arasındaki ortalama indirme hızı,
58.52 Mbps. Turkcell’i 29.22
Mbps hız ile Türk Telekom, 18.68
Mbps indirme hızı ile Vodafone
takip etti.
Akıllı telefon üreticilerinin
hızına baktığımızda Apple 45.02
Mbps indirme ve 14.88 Mbps
yükleme hızı ile ilk sırada,
Samsung 30.44 Mbps indirme ve
12.02 Mbps yükleme hızıyla ikinci
sırada yer alıyor.
(Halil Nadir Teberci)
5G İÇİN GÜÇLÜ ALTYAPI ŞART
Serbest Telekomünikasyon
İşletmecileri Derneği
(TELKODER), 5G teknolojisinin
fiber internet altyapısıyla hayata
geçeceğine dikkat geçerek
bunun Türkiye’de yaygınlaşması
gerektiğine vurguladı.
TELKODER Yönetim Kurulu
Başkanı Halil Nadir Teberci,
“Yakın gelecekte, fiber optik
altyapının daha da yaygınlaşması
ve 5G teknolojisindeki gelişmeler,
insanların daha hızlı ve
güvenilir bir internet deneyimi
yaşamalarını sağlayacak ve
bu şekilde iletişimin gücünü
yükseltecek. İletişim gücü kadar
dijitalleşen ekonomiler de bu
biçimde güçlü bir altyapı ile
gelişimini sürdürebilecek.
Gelişmiş ve gelişmekte
olan diğer ülkeler
gibi Türkiye’nin
dünyadaki rekabet
gücüne güç
katmak da 5G’ye
geçiş sürecinde fiber
altyapının hızlıca
büyütülmesiyle
mümkün
olacak” diye
konuştu.
BİLİŞİM 500’ÜN GELİRİ 372 MİLYAR TL’YI AŞTI
M2S Araştırma Şirketi tarafından yapılan Bilişim 500 Araştırması sonuçları açıklandı. İlk 500 bilişim firmasının 2022 yılındaki toplam geliri 2021’e göre yüzde 74 artışla 372 milyar TL’ye çıktı. Türkiye’nin en büyük 10 bilişim firması, Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, Indeks Bilgisayar, Arena, Teknosa, Bilkom Bilişim, Armada Bilgisayar, Penta Teknoloji ve Lenovo Türkiye olarak sıralandı. 2022’de finans, perakende ve üretim gibi temel sektörler en yüksek teknoloji yatırımlarını yapan sektörler olarak önde çıkmayı sürdürdü. İş süreçlerindeki verimliliği artırmaya yönelik yapay zekâ ve nesnelerin interneti yatırımlarında artış görüldü.
OLİMPİK BRANŞLARA ÖZEL DESTEK
Insider, olimpik spor branşlarına
destek vermek için başlattığı
sosyal sorumluluk projesinde yeni
bir adım daha attı. Bu kapsamda
Insider Üst Yöneticisi Hande
Çilingir ile Göztepe Spor Kulübü
Amatör Branşlar Başkanı Mehmet
Sepil arasında işbirliği anlaşması
imzalandı. İşbirliğinin önemine
dikkat çeken Hande Çilingir,
“Ülkemize olan borcumuzu, farklı
yollardan ödemenin zamanının
geldiğine inanıyoruz. Spora
vereceğimiz önemin, gençliğe
vereceğimiz önemle eşdeğer
olduğunu düşünüyoruz” dedi.
‘NEOBANK’ YÜKSELİŞTE
Banka şubesine ihtiyaç duymadan
tüm finansal hizmetlerin cep
telefonu aracılığıyla çözülmesini
sağlayan “Neobank”ların sayısı
artıyor. Geçen yıl 67 milyar dolar
olan pazar büyüklüğünün 2030’a
kadar 600 milyar doların üzerine
çıkması bekleniyor.
SEKTÖRDEN
- Akbank ile Siemens Ev Aletleri
yeni bir işbirliği anlaşması yaptı.
Akbanklılar, Akbank Mobil üzerinden
asistan ile konuşarak “home
connect” özellikli kahve makinelerini
uzaktan yönetebiliyor.
- Hepsiburada, “Deprem
Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü”
programı kapsamında ilk “E-Ticaret
İhtisas Merkezi”ni Adana Ticaret
Odası içerisinde açtı. Merkezde
bölgedeki KOBİ, esnaf ve çevrimiçi
satıcıların ofis, stok, lojistik,
pazarlama, müşteri hizmetleri ve
eğitim ihtiyaçları karşılanacak.
- Çalışanlarının uzmanlık
seviyesini bir üst seviyeye taşımak
amacıyla eğitim programı
MediaMarkt Pro’yu başlatan
MediaMarkt, “İşin Pro’su Sensin”
sloganıyla çalışanların gelişimine hız
katmayı hedefliyor.
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