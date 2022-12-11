İnternet hızı yeni bir rekor kırdı

11 Aralık 2022 Pazar, 08:30

İnternet teknolojileri ve altyapılarının geliştirilmesi için ülkeler bazında yatırımlar ve çalışmalar sürerken Japonya'dan yeni rekor geldi. İnternet hız rekorunu kırdıklarını duyuran Japonya'daki araştırmacıların açıklamalarına göre saniyede tüm internet trafiğinin neredeyse iki katı kadar veri aktarıldı.

YENİ HIZ REKORU KIRILDI

Ülkelerin sunduğu İnternet hızları konuşulurken, Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü (NICT) tarafından yeni bir açıklama geldi. Saniyede 1,02 petabit veri aktarımı gerçekleştirerek yeni bir veri aktarım rekoru kırdıklarını duyuran uzmanlar, yalnızca bir ışık kaynağı ve optik çiple bu hıza ulaşabildiklerinin altını çizdi.

Bir diğer yandan günümüzde kullanılan altyapının 'aşılan' yeni hıza ayak uydurabileceği de özellikle belirtildi. Peki bu nasıl mümkün olacak? Araştırmacılara göre veriyi daha hızlı iletmek için daha fazla kablo eklemek gerekiyor. Ancak bu sonsuza kadar sürdürülebilecek bir sistem değil.

Bu yüzden uzmanlara göre frekans tarağı adı verilen bir lazer kaynağının tercih edilmesi gerekiyor. Optik çip, lazeri tam ışık spektrumuna bölüyor ve yüzlerce farklı renk üretilerek frekans tarağının oluşturulmasını sağlıyor. Bu renklerin ise her birine veri işleniyor.

Şu anda laboratuvar ortamında ulaşılan bu hız, şehirlerdeki altyapı sistemlerine uygulanabilirse yakın gelecekte saniyede 12 bin 500 TB veriye karşılık gelen 100 Pbit/s internet hızı hayal olmaktan çıkacaktır.