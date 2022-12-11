İnternet hızı yeni bir rekor kırdı
Japonya'da saniyede tüm internet trafiğinin iki katı veri aktarılması sağlandı. Bu sayede yeni bir rekor kırıldı.
İnternet teknolojileri ve altyapılarının geliştirilmesi için ülkeler bazında yatırımlar ve çalışmalar sürerken Japonya'dan yeni rekor geldi. İnternet hız rekorunu kırdıklarını duyuran Japonya'daki araştırmacıların açıklamalarına göre saniyede tüm internet trafiğinin neredeyse iki katı kadar veri aktarıldı.
YENİ HIZ REKORU KIRILDI
Ülkelerin sunduğu İnternet hızları konuşulurken, Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü (NICT) tarafından yeni bir açıklama geldi. Saniyede 1,02 petabit veri aktarımı gerçekleştirerek yeni bir veri aktarım rekoru kırdıklarını duyuran uzmanlar, yalnızca bir ışık kaynağı ve optik çiple bu hıza ulaşabildiklerinin altını çizdi.
Bir diğer yandan günümüzde kullanılan altyapının 'aşılan' yeni hıza ayak uydurabileceği de özellikle belirtildi. Peki bu nasıl mümkün olacak? Araştırmacılara göre veriyi daha hızlı iletmek için daha fazla kablo eklemek gerekiyor. Ancak bu sonsuza kadar sürdürülebilecek bir sistem değil.
Bu yüzden uzmanlara göre frekans tarağı adı verilen bir lazer kaynağının tercih edilmesi gerekiyor. Optik çip, lazeri tam ışık spektrumuna bölüyor ve yüzlerce farklı renk üretilerek frekans tarağının oluşturulmasını sağlıyor. Bu renklerin ise her birine veri işleniyor.
Şu anda laboratuvar ortamında ulaşılan bu hız, şehirlerdeki altyapı sistemlerine uygulanabilirse yakın gelecekte saniyede 12 bin 500 TB veriye karşılık gelen 100 Pbit/s internet hızı hayal olmaktan çıkacaktır.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa cemaatinden dikkat çeken mesaj
- Altay'dan Soylu'ya sert sözler
- Suçlular Takımı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
- Canlı yayında Erdoğan'dan aldığı teklifi açıkladı
- Muhalefet vekilleri sırtlarını döndü
- Türkiye'yi sarsan istismar skandalında yeni gelişme
- Erdoğan: Son kez destek istiyoruz
- Meclis'te protesto edildi; yuhalandı
- Özdağ'dan olay yaratacak iddia!
- FIFA'dan Lionel Messi'ye soruşturma