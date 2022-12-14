iOS 15.7.2 çıktı! Eski iPhone'ların güncellenmesi gerekiyor

14 Aralık 2022 Çarşamba, 10:25

Apple yenilikleri de barındıran ve güvenlik açıklarını kapatan iOS 16.2 güncellemesini sundu. Bazı kullanıcılar daha eski iPhone'lara sahip. Bu kapsamda iOS 15.7.2 sürümü de geldi. Bu sayede eski sürümü kullanan iPhone sahipleri de güvenlik açıklarından korunmuş oluyor.

GÜVENLİK AÇIKLARI KAPANIYOR

Apple yalnızca iOS güncellemelerini değil yanı zamanda güvenlik açıklarını kapatan, macOS Ventura 13.1, tvOS 16.2 ve watchOS 9.2 güncellemelerini de yayınladı. Şirket, söz konusu güncellemelerin güvenlik açıklarına karşı hemen yapılmasını istiyor.