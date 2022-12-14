Tim Cook ilk kez açıkladı: iPhone kameralarını kim üretiyor?

14 Aralık 2022 Çarşamba, 07:35

Apple CEO'su Tim Cook, iPhone kameralarında Sony görüntü sensörlerinin kullanıldığını ilk kez kamuoyuna açıkladı. Deneyimli yönetici bu itirafı Sony'nin Japonya'nın Kumamoto kentindeki kamera geliştirme merkezini ziyaretinde yaptı.Sony sensörlerinin iPhone'larda kullanıldığı daha önceden bilinen bir gerçekti. Bu durum iFixit gibi oluşumların iPhone'ları parçalarına ayırması ile birlikte gün ışığına çıkmıştı. Dolayısı ile bilinmeyen bir sırrın deşifre olması gibi bir durum söz konusu değil.

DonanımHaber'de yer alan haberin detaylarına göre Apple, iPhone ve diğer cihazlarında kullandığı bileşenlerin tedarikçileri hakkındaki bilgileri gizli tutuyor. Şirketin resmi web sitesinde bileşenlerden ziyade çözünürlük, diyafram açıklığı ve görüş alanı gibi kamera özellikleri hakkında detaylar yer alıyor.

SONY İLE YENİ SENSÖR İÇİN İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK

Ancak bu kez Tim Cook, Japon şirketle uzun süredir devam eden iş birliğinden övgüyle söz etme gereği duydu. Apple'ın patronu Twitter gönderisinde "iPhone için dünyanın önde gelen kamera sensörlerini oluşturmak üzere on yılı aşkın bir süredir Sony ile iş birliği yapıyoruz. Bugün bana Kumamoto'daki son teknoloji tesisi gezdirdiği için Ken'e ve ekipteki herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Tim Cook'un Sony'nin tesisine yaptığı ziyaret, şirketin iş birliğini sürdürme niyetinde olduğunu doğruluyor. Nikkei Asia'nın yakın tarihli bir raporu Sony'nin yeni bir mimariye sahip gelişmiş bir görüntü sensörü geliştirdiğini ortaya koymuştu. Apple'ın yeni nesil iPhone'larında yer alması beklenen bu sensör diğer akıllı telefon üreticilerine de tedarik edilecek.