iPhone 15 serisi en pahalı olacak! Fiyatlar sızdırıldı

11 Aralık 2022 Pazar, 08:00

Her geçen gün yeni iPhone serisi hakkında yeni bilgiler sızdırılıyor. LeaksApplePro'nun sızdırdığı yeni fiyat bilgisine göre iPhone 15 Ultra, 1.199 veya 1.299 dolardan başlayacak. Bu fiyat ise önceki iPhone'lara göre oldukça yüksek. Bildiğiniz üzere Apple daha önce ABD özelinde iPhone fiyatlarının başlangıç fiyatlarını önceki yıla göre sabit tutuyurdu.

FİYATININ EN FAZLA 200 DOLAR FARK ETMESİ BEKLENİYOR

Gelecek yılın eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone serisinin en üst konumda yer alan modeli iPhone 15 Ultra'nın sızdırılan fiyat etiketi iPhone 14 Pro Max ile kıyaslandığında 100/200 dolar daha pahalı olacak.

Söz konusu yüksek fiyatın sebebinin kullanılacak titanyum çerçeve ve çift ön kamera olduğu tahmin ediliyor.

iPhone 15 Ultra 2023 yılında tanıtılacak A17 Bionic işlemciyle kullanıcının karşısına çıkacak.