iPhone 14'ün kamera ve ekran özellikleri sızdırıldı

19 Nisan 2022 Salı, 09:53

Teknoloji devi Apple’ın en yeni iPhone 14 serisini gösteren fotoğraf, Apple hayranları arasında gündem oldu. iPhone 14 modellerinin kasalarını gösteren görsel, cihazların kamera tasarımlarını ve ekran boyutlarını da ortaya çıkardı.

ShiftDelete'in haberine göre; Çin’in sosyal medya platformu Weibo’dan gelen yeni bir fotoğraf, dört farklı iPhone 14 modelini gösteriyor. 6,1 ve 6,7 inç’lik dört modelin yer aldığı görsel ayrıca iPhone 14 mini’nin resmen kaldırıldığını da doğrular nitelikte.

EKRAN BOYUTLARI ORTAYA ÇIKTI

Weibo kaynaklı fotoğraftaki kalıplar, büyük olasılıkla yeni iPhone 14’ün ekran boyutlarını yansıtıyor. Fakat boyutların, gerçek telefon yerine iPhone aksesuarları üreten üçüncü taraf şirketlerden geldiğini unutmamak gerekiyor. Yine de bugüne kadar duyduğumuz ekranlar ile aynı boyutta görünüyorlar.

iPhone mini satışlarından tatmin olmayan Apple, yeni iPhone 14 ile birlikte daha büyük boyutlara yönelmiş durumda. Fotoğrafta yer alan modeller şu şekilde: 6,1 inç iPhone 14, 6,1 inç iPhone 14 Pro, 6,7 inç iPhone 14 Max ve 6,7 inç iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14 modellerinin düz kenarlı tasarıma sahip iPhone 13 modelleri ile benzer ekran tasarımına sahip olması bekleniyor. Ayrıca yeni modellerde kamera çıkıntısı boyutunda değişiklikler yaşanması mümkün.

'KAMERA DİZİLİMİ GENİŞLEYECEK' İDDİASI

Daha önce Max Weinbach tarafından paylaşılan iPhone 14 Pro Max şemaları, yeni cihazın 4,17 mm’lik bir kamera çıkıntısına yer vereceğini göstermişti. Bu, iPhone 13 Pro Max‘teki çıkıntıdan 0,57 mm daha fazla. Ek olarak iPhone’un arka tarafında yer alan kamera diziliminin her modelde yaklaşık yüzde 5 genişleyeceği iddia ediliyor.

Kamera boyutlarında yaşanan bu artış, ultra geniş kamera sensörü için iyileştirmeler ile sonuçlanacaktır. Daha önceki sızıntılar, iPhone 14 Pro modellerinin geniş açılı kamerada ve telefoto lenste değişiklik yaşanabileceğini ortaya koymuştu.

Apple analisti Ming-Chi Kuo ise iPhone 14 Pro modellerinin, mevcut 12 megapiksel kamera ve 8K video kayıt yetenekleri üzerinde, 48 Megapiksel geniş kameraya sahip olacağına inanıyor.

'PRO' SERİSİNDE 'ÇENTİK' KALKABİLİR

Weibo’dan gelen fotoğraf cihazların yalnızca arkasını gösteriyor olmasına rağmen iPhone 14 Pro serisinde çentiğin kalkacağı düşünülüyor. Apple’ın ekrana gömülü hap şeklinde bir ön kamera tasarımına yer vermesi bekleniyor. Fakat standart iPhone 14 modellerinde çentik olmaya devam edecek.