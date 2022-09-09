Son Dakika...Apple Store kapandı: Yeni zam gelmesi bekleniyor

09 Eylül 2022 Cuma, 12:19

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Apple, yeni telefon modeli olan iPhone 14 ve Apple Watch'ı tanıttı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Cupertino kentindeki Apple Park'ta gerçekleştirilen lansmana binlerce kişi katıldı.

Öte yandan dün etkinliği öncesi Türkiye'deki online mağazası geçici olarak kapatılan Apple tanıtım sonrası siteyi yeniden kullanıma açtı.

Site yeniden açılınca Apple ürünlerine zam geldiği fark edildi.

Yeni tanıtılan iPhone 14'ün en düşük fiyatı ise 30 bin 999 TL olarak belirlendi.

iPhone 14 serisi, ülkemizde ise 16 Eylül’de ön siparişe açılacak ve cihazlar kullanıcılara 23 Eylül’den itibaren ulaşmaya başlayacak.

APPLE STORE TEKRAR KAPANDI

Şirket web sitesini tamamen olmasa da kısmen erişime kapattı. Zira bir ürün satın almak istediğinizde ”Hemen döneceğiz, Şu anda Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin.” şeklinde yazı bulunuyor. Bu da dünya genelinde 9 Eylül’de yani bugün ön siparişe açılacak iPhone 14 serisiyle ilgili olduğu iddiaları ortaya atıldı.

YENİ ZAM MI GELİYOR?

Şirket geçtiğimiz dakikalarda web sitesini tamamen olmasa da kısmen erişime kapatılması akıllara tekrardan zam sorusunu getirdi.Dünya genelinde 9 Eylül’de yani bugün ön siparişe açılacak iPhone 14 serisiyle ilgili olduğu iddiaları ortaya atıldı. APPle'deki yetkililer ise kurdaki değişimden dolayı fiyatlarda tekrardan bir değişim olup olmayacağının hakkında bir bilgilerinin olmadığını aktradı.