iPhone 14 modellerinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı
Apple, iPhone 14 modellerinin batarya kapasitelerini açıklamamıştı. Yeni telefonların batarya kapasiteleri sonunda ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Teknoloji devi Apple, yaptığı etkinlik ile birlikte geçen hafta yeni iPhone 14 modellerini tanıtmıştı. Yeni akıllı telefon modellerinde sunduğu öne çıkan özellikleri bizlerle paylaşan marka, batarya kapasiteleri konusunda ise açıklama yapmamıştı.
Ancak yeni telefonların batarya kapasiteleri Çin’de ortaya çıktı.
BİR MODEL DIŞINDA BATARYA KAPASİTELERİNDE ARTIŞ VAR
ShiftDelete'in haberine göre; Apple, tanıtım sırasında yeni akıllı telefon modellerinin batarya kapasitesi hakkında net bir açıklama yapmamıştı.
Teknoloji devi, dört iPhone 14 modelinin batarya ömrünün günlük kullanım için rahatça yeterli olduğunu ifade etmekle yetindi.
DAHA UZUN PİL ÖMRÜ
Apple’ın web sitesindeki teknik özelliklere göre iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri, çevrimdışı video oynatma için eşdeğer iPhone 13 modellerine kıyasla bir saate kadar daha uzun pil ömrü sunuyor.
iPhone 14 Plus’ın ise direkt bir selefi olmadığı için ise bu telefon hakkında net bir karşılaştırma yapılamıyor. Ancak yapılan tanıtımda, iPhone 14 Plus şimdiye kadar en çok pil ömrüne sahip Apple markalı telefon olarak nitelendirilmişti.
Ortaya çıkan verilere yeni iPhone 14 modellerinden üçü daha büyük batarya kapasitesi ile geliyor. Öte yandan iPhone 14 Pro Max, 13 Pro Max’e göre daha düşük batarya kapasitesi ile şaşırtıyor. Apple’ın daha düşük hacimli bataryaya rağmen 1 saat fazla kullanım ömrü sunması da bir diğer şaşırtıcı detay olarak öne çıkıyor.
iPhone 13 batarya kapasiteleri:
- iPhone 13 mini: 2,406 mAh
- iPhone 13: 3,227 mAh
- iPhone 13 Pro: 3,095 mAh
- iPhone 13 Pro Max: 4,352 mAh
iPhone 14 batarya kapasiteleri:
- iPhone 14: 3,279 mAh
- iPhone 14 Plus: 4,325 mAh
- iPhone 14 Pro: 3,200 mAh
- iPhone 14 Pro Max: 4,323 mAh
Yukarıda görüldüğü gibi iPhone 14 Pro Max dışında tüm modellerin batarya kapasiteleri artmış durumda. Yeni telefonların batarya performansı da merakla bekleniyor.
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