NBA 2K23 oyunu çıktı mı? NBA 2K23 oyunu ne kadar? NBA 2K23 Michael Jordan Edition Türkiye fiyatı ne kadar?

12 Eylül 2022 Pazartesi, 12:47

En beğinilenn NBA oyun simülasyon serisinin son versiyonu olan NBA 2K23 dört farklı versiyonm ile satışa sunulacak. NBA 2K23 oyununun kapağında Michael Jordan ve Devin Booker yer alıyor.

NBA 2K23 OYUNU ÇIKTI MI?

Oyun 9 Eylül 2022'de Microsoft Windows , Nintendo Switch , PlayStation 5 , PlayStation 4 , Xbox One ve Xbox Series X/S için piyasaya sürüldü . NBA 2K23 Arcade Edition ,Apple Arcade , Android'de ise 18 Ekim 2022'de çıkacak.

NBA 2K23 OYUNU NE KADAR?

Türkiye’de her geçen gün bir başka ürüne zam gelirken NBA 2K23 oyunu da zamlardan nasibini aldı. NBA 2K23 Steam üzerinden 699 TL'ye satılırken, PS5 standart sürümü ise 899TL.

NBA 2K23 MİCHAEL JORDAN EDİTİON TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

NBA 2K23 oyununun Michale Jordan'ın hikayesine özel oyunları oynayabileceğiniz versiyonunun fiyatı 1099TL.