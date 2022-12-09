iOS 16.2 ile gelmesi beklenen 12 özellik

09 Aralık 2022 Cuma, 07:15

Apple, iOS 16.2 güncelleme sürümünü 12 Aralık'ta kullanıcılara sunmaya başlayacak. Bu yeni sürümde bazı yeniliklerde yer alıyor. iOS 16.2 güncellemesi kullanıcılara; Apple Music Sing, gelişmiş veri koruması, Freeform, uyku ve ilaç takibi için iki yeni widget, Always On Display seçenekleri, Canlı Etkinlikler, yeni AirDrop ayarı, Daha Sık Güncelleme ve Ev uygulaması için yeni altyapı sunacak.

YENİLİKLER 12 ARALIK'TA GELİYOR

Bildirim merkezi ile alakalı yenilik sunmayı hedefleyen Apple, eski sistemi sevmeyen kullanıcılar için modifiye ediyor. Eski sistemde yeni bir bildirim alındığında ve kullanıcı iPhone’unun kilidini açtıktan sonra bildirimle etkileşime girmezse ve telefonunu kitlerse bildirim okunmuş gibi algınıyor ve bildirim merkezinde gizleniyor. Eski olarak tanımlanan bu bildirimlere erişmek için bildirim merkezinde iOS 15’ten farklı olarak yukarıya kaydırma yapmak lazım.

iOS 16.2 güncellemesi ise kullancıların eski ve çok sayıda olan bildirimlerini otomatik olarak görülmesini sağlayacak. Yeni güncelleme ile beraber bildirim merkezi açıldığı zaman tüm bildirimler otomatik olarak listenecek. Bu noktada kullanıcılar yukarı kaydırma hareketini yapmak zorunda kalmayacak. Öte yandan şirket Apple, kilit ekranındaki deneyimi değiştirmeyi düşünmüyor. 16.2’de de kilit ekranındaki eski bildirimlere ulaşmak için yine yukarı kaydırma gerekecek.

Bir diğer yandan iPhone 14 Pro ve Pro Max tarafında yer alan 'always on- hep açık ekran' özelliği iOS 16.2 ile motifiye edilecek. Örneğin arka plan resmi ve bildirimleri kapatmak mümkün olacak.

Gelmesi beklenen diğer özellikler ise şu şekilde olacak: Game Center'daki SharePlay desteği, FaceTime aramasında olduğunuz kişilerle çok oyunculu oyunlar oynamaya olanağı, Yerleşik Hava Durumu uygulamasında artık bir Apple Haberler bölümü, Mesajlar uygulamasında iyileştirilmiş arama, fotoğrafları içeriğine (köpek, araba, kişi gibi) göre bulma, iPhone 12 ve daha yeni modellerde Hindistan'da 5G ağları için destek sağlanacak.