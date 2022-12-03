iOS 16.2 yakında çıkıyor! İşte güncellemenin detayları
Güncelleme hakkında çalışmalarını sürdüren Apple, iOS 16.2'yi yakında sunmayı planlıyor.
Apple, iOS 16 hakkında kullanıcıların yaşadıkları sorunları çözmek üzerine odaklanıyor. iOS 16.1 ve sonrasındaki küçük güncellemelerle kullanıcıları rahatlatan Apple tamamen sorunları çözebilmiş değil. Yine de iOS 16.2 yolda ve bu güncelleme başta sorunları çözmek üzere yenilikleri de beraberinde getirecek.
iOS 16.2 GÜNCELLEMESİ ARALIĞIN İLK HAFTASI SUNULACAK
Bildirim merkezi ile alakalı yenilik sunmayı hedefleyen Apple, eski sistemi sevmeyen kullanıcılar için modifiye ediyor. Eski sistemde yeni bir bildirim alındığında ve kullanıcı iPhone’unun kilidini açtıktan sonra bildirimle etkileşime girmezse ve telefonunu kitlerse bildirim okunmuş gibi algınıyor ve bildirim merkezinde gizleniyor. Eski olarak tanımlanan bu bildirimlere erişmek için bildirim merkezinde iOS 15’ten farklı olarak yukarıya kaydırma yapmak lazım.
iOS 16.2 güncellemesi ise kullancıların eski ve çok sayıda olan bildirimlerini otomatik olarak görülmesini sağlayacak. Yeni güncelleme ile beraber bildirim merkezi açıldığı zaman tüm bildirimler otomatik olarak listenecek. Bu noktada kullanıcılar yukarı kaydırma hareketini yapmak zorunda kalmayacak. Öte yandan şirket Apple, kilit ekranındaki deneyimi değiştirmeyi düşünmüyor. 16.2’de de kilit ekranındaki eski bildirimlere ulaşmak için yine yukarı kaydırma gerekecek.
Bir diğer yandan iPhone 14 Pro ve Pro Max tarafında yer alan 'always on- hep açık ekran' özelliği iOS 16.2 ile motifiye edilecek. Örneğin arka plan resmi ve bildirimleri kapatmak mümkün olacak.
Söylenene göre iOS 16.2 sürümü aralık ayının ilk haftasında kullanıcıların karşısına çıkacak. İşler beklendiği gibi gitmezse 19 Aralık'a kadar sarkabilir.
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