iOS 16.2 güncellemesinin sunacağı yenilikler

17 Kasım 2022 Perşembe, 07:15

Apple, iOS 16.2 güncelleme sürümünü gelecek ay yayınlayacak. Bu yeni sürümde bazı yeniliklerde yer alıyor. iOS 16.2 güncellemesi kullanıcılara; Freeform, uyku ve ilaç takibi için iki yeni widget, Always On Display, Canlı Etkinlikler, Daha Sık Güncelleme ve Ev uygulaması için yeni altyapı sunacak.

APPLE'IN iOS 16.2'Sİ YENİ ÖZELLİKLERİ GETİRİYOR

Bu özelliklerden biri olan Freeform uygulaması dijital bir defter fonksiyonu üstlenecek. Uygulamayı kullanarak çizim yapmak, not tutmak ve bir şeyler karalamak mümkün hale gelecek. Yeni güncellemeyle gelecek olan iki yeni widget ise uyku ve ilaç takibi yaparak kullanıcılarının işini kolaylaştıracak.

iOS 16.2 güncellemesinin öne çıkan bir diğer yeniliği de Always On Display oldu. Always On Display, cihaz uykudayken siyah ve minimal bir ekrana dönüşecek. iOS 16. 2 güncellemesiyle gelecek ve dikkat çeken bir diğer yenilik ise Canlı Etkinlikler oldu. Ev uygulaması için yeni altyapı oldu. iPhone kullanıcıları, Ev uygulamasından akıllı aksesuarlarını kontrol edecek. Apple; yeni sistemin akıllı ev aksesuarlarını performansını, verimliliğini ve güvenilirliğini iyileştireceğini söylüyor.