iPhone'lar sadeleşecek! iOS 16.2 ile gelecek özellik

09 Kasım 2022 Çarşamba, 19:14

iOS 16.2'nin önceki sürümlerde ortaya çıkan bazı sorunları ortadan kaldırması bekleniyorken, aynı zamanda yepyeni bir mod sunacağı da ortaya çıktı. Özel Erişilebilirlik Modu olarak adlandırılan bu özellik kullanıcılara çok daha basit bir iPhone arayüzü sağlayacak.

APPLE YENİ BİR ARAYÜZ DENEYİMİ SUNMAYA HAZIRLANIYOR

iOS 16.2'nin beta sürümünde fark edilen özellik, yıllardır beklenen arayüz 'değiştirebilme özgürlüğünü' sunacak. Bu mod etkin hale getirildiğinde standart arayüz daha basit bir hal alacak.

Akıllı telefonlara alışmakta zorluk çekenlere ve daha basit bir deneyim bekleyenlere hitap eden bu modun arayüzü daha az ikondan, görselden ve renklerden oluşacak.

Bir yandan Özel Erişebilirlik Modu, özelleştirme imkanı da sağlayacak.

Ana sayfa tuşuna veya güç tuşuna 3 kez üst üste basıldığında aktif edilecek mod, etkin hale getirildiği anda bazı özelleştirme seçenekleri sunmaya başlayacak. Kullanıcılar, arayüzün nasıl görüneceğini ve hangi işlevselliklere sahip olacağını ayarlayabilecek.