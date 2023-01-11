iOS 16.3 Beta 2 güncellemesi yayınlandı! Yenilikler neler?
iOS 16.3 Beta 2 güncellemesi kullanıcılara sunuldu. Yeni sürümde Acil SOS özelliğinin kullanımı değişiyor.
iOS 16.3 Beta 2 güncellemesinde yapılan en büyük değişiklik ise Acil SOS aramasında oluyor. Temelde özelliğin çalışma sistemini bu betada güncelleyen Apple, normalde güç ve ses tuşlarından herhangi birinin aynı anda basılı tutulmasıyla aktifleşen özelliği değiştiriyor.
ACİL SOS ÖZELLİĞİ DEĞİŞTİ
iPhone kullanıcıları eğer tuşlara basılı tutmaya devam ediyorsa alarm sesine ek olarak geri sayım da başlıyordu. Eğer tuşlara basılı tutulmaya devam ediliyorsa geri sayım bittiğinde bulunulan ülkenin acil durum servisi otomatik olarak aranıyordu.
iOS 16.3 Beta 2 ile Acil SOS sistemi değişiyor.
Kullanıcılar güç ve ses düğmelerine basılı tuttuktan sonra geri sayım bitse bile kullanıcı düğmelerden parmağını çektiği takdirde iPhone aramayı yapacak.
Yeni beta güncellemesinde, 'Bekleterek Ara' ya da 'Beklet ve Bırakarak Ara' olarak adlandırılıyor.
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