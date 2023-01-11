Söylenti: iPhone 15 Pro ve Ultra zamlı fiyatla gelecek

Yayınlanma: 11.01.2023 - 08:00

Güncelleme: 11.01.2023 - 08:00

Apple'ın yolda olan ve bu yılın son çeyreğinde tanıtılması beklenen iPhone 15 serisi için yeni bir söylenti dolaşıyor.

iPhone 15 Pro ve 15 Ultra modellerinin yüzde 25 zamlanacağı aktarıldı. Maliyet artışlarının yanında tedarik sorunlarının ve talep ile ilgili yaşanan gelişmelerin 'zam'a yol açacağı düşünülüyor.

Çin'de popüler olan mikro blog sitesi Weibo üzerinden ortaya çıkan bilgilerde, iPhone 15 ve 15 Plus modellerinin(Pro olmayan ve giriş seviyesi kalacak modeller) iPhone 14'e göre daha ucuza satılacağı ancak Pro ve Ultra olan modellerde bu stratejinin zıttının benimseneceği ve yüzde 25 zamlı olarak satılacağı söylendi.

Daha önceki bilgilere de dayanarak iPhone 14'te sadece Pro modellerde yer alan Dynamic Island ekran tasarımı, standart ve giriş seviyesi olan iPhone 15'lerde de yer alacak. Öte yandan Pro modellerde yer alan 48 Megapiksel bütün iPhone 15'lerde kullanılacak.

iPHONE 15 SERİSİ HAKKINDA BİLDİKLERİMİZ

iPhone 15 serisinde yine USB-C şarj girişine geçileceği aktarılıyorken, Pro ve Pro Max modellerinde ses artırma ya da kısma fonksiyon tuşları ortadan kalkacak. Bu bağlamda onun yerine Taptic Engine teknolojisi yer alacak.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde yer alması beklenen teknoloji, şu anda Apple Watch'ta aktif olarak kullanılıyor. iPhone 7 serisiyle tanıtılan Taptic Engine teknolojisi tekrar gündeme geldi. Barclays analistleri Blayne Curtis ve Tom O’Malley, iPhone 15 Pro ve Pro Max’te fiziksel tuş olmayacağını duyurmuştu. Apple analisti ve yeni iPhone'lar hakkında bilgiler aktaran Ming-Chi Kuo bir süre önce Barclays analistlerini destekleyecak yorumlada bulundu.

Bu tahminler elbette 'deneyimli analistlerin' tahminleri olarak kayıtlara geçiyor. Şu an için kesin bir yorumda bulunmak güç ancak ilerleyen günlerde iPhone 15 serisinin tanıtım günleri de yaklaştıkça telefon ailesinde yer alacak özellikler de belirginleşmeye başlayacak.