2007'den beri satılan iPhone sayısı açıklandı!

Akıllı telefon tarafında ilkleri bünyesinde barındıran ilk iPhone'un tanıtılmasının üzerinden yaklaşık 16 yıl geçti. 2007'de Macworld etkinliğinde direkt Steve Jobs tarafından tanıtılan ilk dokunmatik ekranlı telefon, bir dönüm noktası oldu. Tanıtıldığı dönemde yüksek kalan fiyatı ve farklı tasarımıyla insanların benimsemekte zorlandığı iPhone şu anda en popüler telefonlar arasında.

IDC tarafından yayınlanan satış rakamlarına göre 2007'de tanıtılan ilk iPhone'dan bu yana Apple'ın 2022 yılında çıkarttığı iPhone'lara kadar toplamda 2.32 milyar adet satıldı.

On this day, Jan 9, 2007, Steve Jobs unveils the iPhone, which ignited a true revolution ??in the phone?? industry. Since its launch in 2007, @Apple has sold over 2.32 billion iPhones ?? pic.twitter.com/AF4hmOAWxs