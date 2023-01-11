2007'den beri satılan iPhone sayısı açıklandı!
Tanıtıldığı günden bu yana popülerliğini sürekli artırmayı sürdüren iPhone serisi hakkında yeni bir araştırma yayınlandı.
Akıllı telefon tarafında ilkleri bünyesinde barındıran ilk iPhone'un tanıtılmasının üzerinden yaklaşık 16 yıl geçti. 2007'de Macworld etkinliğinde direkt Steve Jobs tarafından tanıtılan ilk dokunmatik ekranlı telefon, bir dönüm noktası oldu. Tanıtıldığı dönemde yüksek kalan fiyatı ve farklı tasarımıyla insanların benimsemekte zorlandığı iPhone şu anda en popüler telefonlar arasında.
2.32 MİLYAR ADET SATILDI
IDC tarafından yayınlanan satış rakamlarına göre 2007'de tanıtılan ilk iPhone'dan bu yana Apple'ın 2022 yılında çıkarttığı iPhone'lara kadar toplamda 2.32 milyar adet satıldı.
On this day, Jan 9, 2007, Steve Jobs unveils the iPhone, which ignited a true revolution ??in the phone?? industry. Since its launch in 2007, @Apple has sold over 2.32 billion iPhones ?? pic.twitter.com/AF4hmOAWxs— Francisco Jeronimo (He/Him) (@fjeronimo) January 9, 2023
Telefon sektöründe bu satış oranı oldukça yüksek zira bu kadar süre satış yapan bir marka yok. Örneğin, Nokia'nın bir dönem domine ettiği tuşlu ve dayanıklı telefon pazarında satış rakamları 250 milyon adet kadardı. Apple'ın ise iPhone 6 serisi şirkete büyük getiri sağladı. Öyle ki iPhone 6 ve 6S kendi başına 400 milyon adet satarken, yeni bir rekora koşan iPhone 11 serisi 160 milyon adet satıldı.
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