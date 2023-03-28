iOS 16.4 güncellemesi sunuldu! Neler yeni?
Apple işletim sisteminin yeni güncellemesini sundu. iOS 16.4 ile gelen bazı yenilikler ve hataların çözülmesi var.
Apple'ın 27 Mart'ta sunmaya başladığı yeni güncelleme kullanıcılara bazı yenilikleri getiriyor. Yeni emojiler başta olmak üzere küçük bazı değişiklikleri içinde barındıran iOS 16.4, hataların da bazılarını düzeltiyor.
YENİ GÜNCELLEME İLE GELENLER
Apple'ın iPhone'lar için sunduğu bu güncelleme sürümünün iyileştirmeleri va hata düzeltmeleri şu şekilde:
-Hayvanları, el hareketlerini ve nesneleri içeren 21 yeni emoji artık emoji klavyesinde kullanılabilir
-Ana ekrana eklenen web uygulamaları için bildirimler
-Hücresel aramalar için Ses İzolasyonu, sesinizi ön plana çıkarır ve çevrenizdeki ortam gürültüsünü engeller
-Fotoğraflar’daki Yinelenenler albümü desteği, iCloud Paylaşılan Fotoğraf Arşivi’ndeki yinelenen fotoğrafları ve videoları saptayacak şekilde genişletilir
-Hava Durumu uygulamasında haritalar için VoiceOver desteği
-Flaş ışıkları veya yanıp sönen ışıklar algılandığında videoyu otomatik olarak soluklaştıran erişilebilirlik ayarı
-Çocuklardan gelen Satın Alma İzni isteklerinin ebeveynlerin aygıtında görünmemesine neden olan bir sorunu düzeltir
-Matter uyumlu termostatların Apple Ev ile eşlendiğinde yanıt vermemeye başlamasına neden olan sorunları giderir
-iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde Trafik Kazası Algılama iyileştirmeleri”
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