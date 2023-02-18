Apple, iOS 16.4 ile beklenen özelliği hayata geçirecek

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 08:32

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 08:32

'abone ol' düğmesine dokunmak gibi doğrudan kullanıcı etkileşimine yanıt olarak geldiği sürece anlık bildirim almak için izin isteyebilecek. iOS veya iPadOS, kullanıcıdan web uygulamasına bildirim gönderme izni vermesini isteyecek. Kullanıcı daha sonra iPhone ve iPad'deki diğer tüm uygulamalarda olduğu gibi Bildirim Ayarları'nda web uygulamalarının izinlerini yönetebilecek.

Apple'ın iOS 16 ile pek çok yeniliği getirdi. Sorunları da beraberinde getiren ve her yeni güncellemede eski sorunları çözen Apple, yenilerine de kapı açıyordu.

En son iOS 16.3.1'i yayınlayan şirket, Google Fotoğraflar tarafında bir probleme neden oluyordu. Farklı sorunları çözmenin yanında yenilikleri de getirecek olan iOS 16.4'ün beta sürümü yayınlandı.

HANGİ ÖZELLİKLER GELİYOR?

Türkiye'deki iPhone kullanıcılarına 5G desteği sunulmasına ek olarak HomeKit aksesuarlarını kullanma deneyimi, 31 yeni emoji, Apple Music için profil düğmesi, Ayarlar ve Kısayollar'daki bir takım yenilikler, Apple ürünleri için kullanıcı kılavuzlarının güncellenmesi, Safari için anlık bildirimlerin açılabilecek olması, Podcast için yenilikler ve üçüncü taraf internet tarayıcılarının ana ekranda yer alması.

Bir diğer yandan tüm kullanıcılara sunulduğunda iOS 16.4 ile iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde yer alan her zaman açık ekran özelliğinin ne kadar pil tükettiği takip edebilecek.

Yeni güncelleme aynı zamanda Ana Ekran'a eklenen bir internet uygulamasını, 'abone ol' düğmesine dokunmak gibi doğrudan kullanıcı etkileşimine yanıt olarak geldiği sürece anlık bildirim almak için izin isteyebilecek. Bu sayede isteyen iOS veya iPadOS kullanıcıları uygulamadan bilidirim alabilecek. Eğer sonrasında bunu istemezse diğer bildirim ayarlarının yer aldığı kısımdan değişiklik yapabilecek.