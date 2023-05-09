iOS 16.5 güncellemesi iPhone'lara neler sunacak?

Apple'ın iPhone'lar için sunduğu iOS 16.5 güncellemesi yakında geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2023 - 10:05
iOS 16.5 güncellemesi iPhone'lara neler sunacak?
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Apple'ın önümüzdeki günlerde sunmaya hazırlandığı iOS 16.5 güncellemesinde önemli bir değişiklik olmayacak ancak iPhone sahiplerinin Siri'yi kullanarak ekran kaydı alması mümkün kılınacak. 

iOS 16.5 GÜNCELLEMESİ İLE SUNULACAKLAR

Yani Siri'ye verilen komut ile ekran kaydının başlatılması ve durdurulması sunulacak.

Siri'ye ek olarak Apple News haber uygulaması için Spor kategorisi eklenecek. Hatırlatmak gerekirse Apple News Türkiye'de sunulmuyor ancak pek çok bölgede aktif olarak kullanılıyor.

Apple iOS 16.5'in ötesinde iOS 17 için hazırlıklarını yapıyor. WWDC 2023 kapsamında karşımıza çıkacak yeni sürüm pek çok yeniliği beraberinde getirecek olmasıyla dikkat çekiyor.


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