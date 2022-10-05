iOS 16'nın kilit ekranı için Google uygulamaları güncelleniyor
iOS 16 güncellemesiyle beraber kilit ekranında yapılan değişikliklerin uygulamalarla uyumlu hale gelmesi gerekiyor. Google da tam olarak bunu yapıyor.
Apple'ın bir süre önce iPhone kullanıcılarına sunduğu iOS 16 yazılımı pek çok yeniliği beraberinde getirmişti. Milyonlarca aktif kullanıcıya hitap eden işletim sisteminin yeni sürümüyle beraber gelen en büyük yenilik kilit ekranı olmuştu. Buraya eklenecek araç takımlarında yer alan Google uygulamaları da güncellenmeye başlandı.
iOS 16 KİLİT EKRANI İÇİN DAHA FAZLA UYGULAMA KENDİNİ GÜNCELLEYECEK
Apple yeni kilit ekranı için: “Kilit Ekranı’nda, Apple Watch komplikasyonlarından ilham alan araç takımları bulunuyor. Bu araç takımları yaklaşan takvim etkinlikleri, hava durumu, pil seviyeleri, alarmlar, saat dilimleri, Aktivite halkalarının ilerleme durumunu ve daha birçok bilgiyi bir bakışta görmeyi kolaylaştırıyor.’’ diyor.
Google şu anda Chrome, Drive ve Google News için araç takımı görünümlerini güncelledi. Önümüzdeki günlerde ise diğer Google uygulamaları için de benzer bir güncellemenin yapılması bekleniyor.
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