iOS 16.1 Beta 3 sürümünde neler sunuluyor?
Apple iOS tarafında oldukça hızlı güncelleme ve beta sürümü yayımlıyor. iOS 16.1 Beta 3 sürümünde ise bazı yenilikler var.
Apple, iOS 16.1 Beta 3'ü daha fazla kullanıcının denemesi için public olarak yayımlama kararı aldı. WWDC 2022'de duyurulan özelliklerin bir kısmını getiren bu beta sürümü, küçük düzenlemeleri de beraberinde getiriyor.
APPLE'IN YENİ iOS SÜRÜMÜNDE SUNULANLAR
Apple iOS 16.1 Public Beta 3'ü değil aynı zamanda iPadOS 16.1 public beta 4, watchOS 9.1 public beta 3, tvOS 16.1 public beta 3, HomePod 16.1 public beta 3 ve macOS Ventura 13 public beta 7’yi de kullanıcıların indirmesine sunuyor.
iOS 16.1 Beta 3 ile Apple, Setting uygulamalarında duvar kağıdı grupları arasında geçiş yapmanıza ve daha fazla iPad Pro modelinin Stage Manager özelliğini kullanmasını sağlıyor. Bu sürümün ilerleyen dönemde kararlı hale getirilip bütün iOS kullanıcılarına güncelleme olarak sunulması bekleniyor.
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