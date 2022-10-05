iOS 16'nın sevilen özelliğine 'sınır' geliyor
Apple, iOS 16 ile birlikte özelleştirilebilir iPhone kilit ekranı özelliğini kullanıcılara sundu. Ancak bunun için bir sınır var. Ayrıca iOS 16’daki kilit ekranının başka sınırlamaları da mevcut. İşte ayrıntılar...
Teknoloji devi Apple’ın iOS 16 ile birlikte sunduğu kullanıcılar tarafından oldukça ilgi gördü. Bu yeniliklerden en önemlisi ise özelleştirilebilir iPhone kilit ekranı oldu.
ShiftDelete'in haberine göre; bu özellik kullanıcıların birbirinden farklı duvar kâğıdı ve yazı tipi ayarlamasına yardımcı oluyor. Ancak bunun için bir sınır olacak.
İPHONE BAŞINA 200 ÖZEL KİLİT EKRANI VAR
Teknoloji devi Apple’ın iOS 16’yı sunmasıyla birlikte birbirinden ilgi çekici özellikler kullanıcıya ulaştı. Bu özelliklerden en sevileni ve dikkat çekeni ise özelleştirilebilir iPhone kilit ekranı oldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, pek çok özelleştirme seçeneğine sahip olarak istedikleri kilit ekranını oluşturabiliyor.
Tüm bunlara rağmen iPhone’un işletim sisteminin son sürümü, istediğiniz kadar özel kilit ekranı oluşturmanıza izin vermiyor. Bir iPhone kullanıcısının Reddit’te paylaştığına göre iOS 16 ile iPhone başına 200 özel kilit ekran sınırı var. Bu sınırdan fazlası için sistem sizden, eklenen ekranlardan birini silmenizi isteyecek.
'KISA YOL' YOK
Genel olarak bakıldığı zaman bu sınır pek çok kullanıcı için fazlasıyla yeterli gibi duruyor. Ancak, Apple’ın iPhone kullanıcılarına sınırsız sayıda kilit ekranı oluşturma izni vermeyeceğini bilmek bazı kullanıcılara garip geliyor.
Bunun yanı sıra 200 kilit ekranı seçeneğine de göz atmak dikkat çekici. Bunun nedeni, her bir ekranı kaydırmanız gerektiği oluyor. Örneğin, ilk ekrandan son ekrana atlamanın kısa bir yolu yok.
Tüm bunlarla birlikte iOS 16’daki kilit ekranının başka sınırlamaları da var. Bunlardan biri de saat ve widget’lar üzerinde oluyor. Örneğin, saati ve widget’ları ekranda serbest bir şekilde hareket ettiremezsiniz.
iOS 16.1 YOLDA
Ayrıca el feneri ve kamera kısayollarını da başka bir şeyle değiştirme seçeneği yer almıyor. Sınırlamalara rağmen yeni kilit ekranı, söz konusu özelleştirme olduğunda iPhone kullanıcıları için önemli bir yükseltme.
Şu anda geliştiriciler için beta olarak kullanılabilen iOS 16.1 ile Apple, duvar kâğıtları arasında geçiş yapmanın başka yolunu tanıttı. Ayrıca güncelleme, kullanıcıların iPhone’un ana ekranı için duvar kâğıdı seçeneklerini özelleştirmesini de kolay hale getiriyor.
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