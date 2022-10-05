iOS 16 ile gelen popüler özelliğin sınırı olduğu ortaya çıktı!
Apple'ın bir süre önce sunduğu iOS 16 ile pek çok yeni özellik geldi. Özellikle kilit özelliği yeni sürümde dikkat çekmişti.
Apple'ın kilit ekranı özelliğini sunması iOS 16'nın yeniliklerin biriydi. Yakın zaman önce de Google uygulamalarının bu ekrana uyarlanması için çalışmaların başladığını duyurmuştuk. Şimdi ise yeni ortaya çıktığı kadarıyla kilit ekranının bir sınırı var.
SEVİLEN ÖZELLİĞİN BİR SINIRI VAR
iOS 16 ile gelen 'kilit ekranı' özelliği özelleştirilebilir bir kullanım sunuyordu. Bu sebeple iPhone kullanıcıları tarafından oldukça sevilen yenilik bir Reddit kullanıcısının sınırlarını keşfetmesiyle tekrar gündeme geldi.
Özelleştirilmiş kilit ekranları ayarlamayı sağlayan bu özelliğin sınırının 200 özel kilit ekranı ile sınırlı olduğu fark edildi. Eğer bu sınıra gelirseniz bazı kilit ekranlarını kaldırmanız gerekebilir. Öte yandan bu kadar fazla kilit ekranı oluşturursanız ilki ile sonu arasındaki bütün sayfaları el ile geçmeniz gerekiyor çünkü ilk sayfa ile son sayfa arasında bir atlama yapma söz konusu değil.
Özellik kullanıcılara başka kısıtlamalar da getiriyor. Saat ve widget'leri ekranda istediğiniz gibi hareket ettiremiyorsunuz. Bir diğer şey ise el feneri ve kamera kısayollarını başka bir araç ile değiştiremiyorsunuz. Yani onlar da sabit kalıyor.
Video Haberler
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
- Diyarbakır ve Mardin’de toz taşınımı etkili oldu
- Mevsimlik işçilerin zorlu mangal kömürü mesaisi sürüyor
- ''İnsanlık kalmamış''
- Sokak hayvanları için seferber oldular
- Kanadı kırılan yılan kartalının tedavisi devam ediyor
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- Görenler bir daha bakıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- O gece kritik bir isim aramış ve...
- 6 Ekim'de İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak
- AKP’nin karşı hamlesi belli oldu
- Kırşehir'de doğalgaz patlaması!
- Erdoğan el yükseltti: Anayasa ile çözelim
- Meclis karıştı; AKP'liler salonu terk etti
- AKP'nin 'üyelik' oyunu Meclis'e taşındı
- AKP'den Ankara'da geri adım
- 'Çıkın, mertçe söyleyin' diye haykırdı
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme