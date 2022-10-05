iOS 16 ile gelen popüler özelliğin sınırı olduğu ortaya çıktı!

05 Ekim 2022 Çarşamba, 16:44

Apple'ın kilit ekranı özelliğini sunması iOS 16'nın yeniliklerin biriydi. Yakın zaman önce de Google uygulamalarının bu ekrana uyarlanması için çalışmaların başladığını duyurmuştuk. Şimdi ise yeni ortaya çıktığı kadarıyla kilit ekranının bir sınırı var.

SEVİLEN ÖZELLİĞİN BİR SINIRI VAR

iOS 16 ile gelen 'kilit ekranı' özelliği özelleştirilebilir bir kullanım sunuyordu. Bu sebeple iPhone kullanıcıları tarafından oldukça sevilen yenilik bir Reddit kullanıcısının sınırlarını keşfetmesiyle tekrar gündeme geldi.

Özelleştirilmiş kilit ekranları ayarlamayı sağlayan bu özelliğin sınırının 200 özel kilit ekranı ile sınırlı olduğu fark edildi. Eğer bu sınıra gelirseniz bazı kilit ekranlarını kaldırmanız gerekebilir. Öte yandan bu kadar fazla kilit ekranı oluşturursanız ilki ile sonu arasındaki bütün sayfaları el ile geçmeniz gerekiyor çünkü ilk sayfa ile son sayfa arasında bir atlama yapma söz konusu değil.

Özellik kullanıcılara başka kısıtlamalar da getiriyor. Saat ve widget'leri ekranda istediğiniz gibi hareket ettiremiyorsunuz. Bir diğer şey ise el feneri ve kamera kısayollarını başka bir araç ile değiştiremiyorsunuz. Yani onlar da sabit kalıyor.