Netflix'in iOS tasarımı tamamıyla değişti! İşte yenilikler

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 10:58

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 10:58

Netflix, Android ve iOS kullanıcıları için ayrı ayrı güncellemeler yayınlıyor. Android tarafta yaptığı yeniliklere ek olarak iOS kullanıcıları için de güncelleme yayınladı. Netflix'in iOS uygulamasında tasarım çok daha 'pratik ve basit' olacak.

TASARIM TARAFINDA DEĞİŞİKLİKLER VAR

Daha akıcı bir deneyim sunması adına; animasyonlar, yeni efektler, geçişler ve çok daha fazlasıyla uygulamasını güncelleyen Netflix, ilerleyen dönemde daha farklı yenilikler de getirecek. Özellikle mobil oyun tarafına.

iPhone kullanıcıları artık platformu açtığında karşılaştığı ana ekranda artık dizi ya da filmleri tanıtan büyük bir kart ile karşılaşacak. Bu kart, telefondaki sensörler ile eklenen efektler ile hareket edebilir olacak.

Bir diğer yandan kategoriye göre filtreleme, profiller arasında kolay geçiş ve uygulamanın neresinde olursanız olun, arama yapabilemeye olanak sağlayan özellikler de uygulamaya eklendi.