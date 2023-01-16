WhatsApp iOS kullanıcıları için video modu özelliğini deniyor
WhatsApp'ın yeni ortaya çıktığı kadarıyla yeni bir video modu üzerinde çalışıyor.
WhatsApp için daha önce Android kullanıcıları için video modu getirilmişti. Bu mod sayesinde uygulama içindeyken kameradan videoya geçiş yapmak daha kısa sürüyordu. Şimdi aynı video modu iPhone tarafı için geliyor.
WHATSAPP DAHA PRATİK BİR VİDEO DENEYİMİ SUNMAK İSTİYOR
Şu anda test aşamasında olan özelliği WABetaInfo keşfetti. Bu özellikten önce kamera tuşuna basılı tutarak video kaydedilebiliyordu. Ancak durum uzun videolar çekmeye geldiğinde pratik ve iyi bir tecrübe yaşanmıyordu.
Test edilen yeni özellik sayesinde video moduyla uzun çekimleri daha pratik bir şekilde yapmak mümkün olacak.
WhatsApp daha önce de yeni özellikleri test etmesiyle gündeme gelmişti. QR ile mesaj taşıma özelliğine ek olarak, süreli mesajlar bölümününde değişikliğe gitmeye karar veren WhatsApp, engelleme için de kısayol getirmeye hazırlanıyor.
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