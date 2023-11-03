iOS 17.1.1 güncellemesi önce gelecek; hangi sorunu çözecek?

Yayınlanma: 03.11.2023 - 11:52

Güncelleme: 03.11.2023 - 11:52

Apple'ın sunduğu günden bu yana sorunlar bildirilen iOS 17 güncellemesi için yeni ayrıntılar ortaya çıktı. iOS 17.2 güncellemesini sunmaya hazırlanan Apple, daha öncesinde iOS 17.1.1'i göndermeye hazırlanıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALARDA SUNULABİLİR

Pek çok kullanıcı iOS 17 ile büyük sorunlar yaşıyor ve halen çözülmedi. iOS 17.2 ile çözelecek olsa da Apple, iOS 17.1.1 ile kritik sorunları çözmek istiyor. Bu yüzden kullanıcıları bekletmeden daha öncesinde iOS 17.1.1'i sunacak.

Apple burada kullanıcıların yaşadığı sorunların yanında bazı güvenlik açıklarını da ortadan kaldırmak istiyor.

Macrumors'a göre tam olarak hangi kritik hataları çözeceği bilinmeyen bu yeni iOS 17.1.1 güncellemesi, tahminlere göre, önümüzdeki hafta sunulacak.