iOS 17.5 güncellemesi iPhone'lara neler sunacak?

Apple'ın iOS 18'den önce yapacağı güncelleme olan iOS 17.5 ile iPhone'lara bazı yenilikler gelecek. Bunlar neler olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 12:49
iOS 17.5 güncellemesi iPhone'lara neler sunacak?
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Apple kısa bir süre önce iPhone 6 Plus ve iPhone 8 modellerini eski ilan etmiş ve donanım desteği de dahil olmak üzere güncelleme desteğini de kesmişti. Buna ek olarak yeni güncellemeleri alacak yeni iPhone'lar için yenilikler de yolda. Apple iOS 18'den önce iOS 17.5 güncellemesini sunmaya hazırlanıyor. 

iOS 17.5 güncellemesiyle iPhone'lara neler gelecek?

Öncelikle basit olsa da iOS genelinde bazı tasarım değişiklikleri sunulacak. Bu sayede yıllardır çok da değişmeyen tasarım dili daha modern hale getirilecek. 

Yeni sürüm daha önce de ortaya çıktığı gibi Avrupa'da direkt olarak sitelerden uygulama indirme de dahil bazı yenilikleri iPhone kullanıcılarına getirecek.

Bu uygulamanın Avrupa'nın aldığı karar sonrası sadece orada uygulanacağını da unutmamak gerekiyor. Ayarlar kısmında da değişiklik yapılıyor, Gizlilik ve Güvenlik bölümünde tarayıcılara Face ID gibi biyometrik güvenlik geçiş anahtarıyla erişmeyi sağlayacak bölüm eklenecek.

Bunun yanı sıra kullanıcılar, Apple ürünü olmasalar bile takip izlemelerini görebilecek ve bunları devre dışı bırakabilme imkanına kavuşacak.

Podcast widget'ı da yenilenenler arasında olacak. 

iOS 17.5'in ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor ancak iOS 18 haziran ayında tanıtılacak ve iOS 17.5'in beta güncellemesinin yakın zamanda yayınlandığı göze alınırsa önümüzdeki haftalarda bu yeni güncellemenin sunulması bekleniyor.


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