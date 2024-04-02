iPhone 6 Plus ve iPhone 8 kullananları üzecek haber

Yayınlanma: 02.04.2024 - 12:39

Güncelleme: 02.04.2024 - 12:39

Tüm zamanların en çok satan iPhone'ları arasında yer alan iPhone 6 Plus ve iPhone 8 de eski telefon statüsüne çıktı. Her iki iPhone kullanıcıları da artık güncelleme alamama dışında donanım desteğinden de mahrum kalacak.

APPLE'IN MODASI GEÇMİŞ ÜRÜNLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ

Belirli aralıklarla eski ve modası geçmiş ürünler listesini güncelleyen Apple, en son yaptığı güncellemede iPhone 6 Plus ve iPhone 8 modellerini bu listeye dahil etti.

2014'te tanıtılan iPhone 6 serisine bağlı olan iPhone 6 Plus, iOS 13'ten itibaren zaten güncelleme almıyordu. Apple burada yalnızca güvenlik açıklarını gideren güncellemeler sunuyordu. Öte yandan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus dışında iPad Mini 4 modelleri de eskimiş Apple ürünleri listesine girdi.