Sildiğinizi sanarken... iPhone'daki hata eski fotoğraflar geri geliyor!

Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:44

Güncelleme: 16.05.2024 - 11:44

iPhone kullanıcıları için yeni sunulan iOS 17.5 güncellemesi kullanıcılara hatasıyla geldi. Bildirildiği kadarıyla kullanıcılar uzun zaman önce silmesine rağmen bazı fotoğrafları görmeye başladı. Reddit'te konuyla ilişkili bildirilen durum var.

iPHONE'DA YILLAR ÖNCESİNİN SİLİNEN FOTOĞRAFLARI GERİ GELİYOR

iOS 17.5 güncellemesinden kaynaklanan bir hatadan olduğu tahmin edilen sorunun, iPhone güncellendikten hemen sonra yaşadığını bildiren kullanıcılar var. Örneğin, bir kullanıcı 2021'de sildiği eski fotoğraflarının iCloud'a yeniden yüklendiğini bildirdi.

Bir başka kullanıcı ise 2010'da sildiği fotoğraflarda bu sorunu yaşıyor ve iCloud'a yedeklendiğini söylüyor. Apple konu hakkında henüz resmi bir açıklama yayınlamadı.

Sorunun tam olarak hangi sebeple olduğu bilinmiyor ancak sorun zaten iOS 17.5'in beta sürümünde karşılaşılan bir problemdi. Yani sorun tam çözülmeden tam sürüm yayınlanmış ve aynı sorun bazı kullanıcılarda görülmeye başlanmış.