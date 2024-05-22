iPhone'da isim değişikliğinin vakti gelmiş olabilir

iPhone, iPad ve iMac gibi cihazların ismindeki "i" ön ekini bulan Ken Segall'dan ilgi çekici bir öneri geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 10:37
iPhone'da isim değişikliğinin vakti gelmiş olabilir
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Başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerinin oluşturulmasında büyük emeği olan Ken Segall, iPhone'da artık isim değişikliğine gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Apple'ın imajını ve pazarlama stratejisini büyük ölçüde etkileyen efsane isim, Wired'a verdiği röportajda bu fikrini dile getirdi.

Donanımhaber'in aktardığına göre Segall, Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un ürün tanıtımı için defalarca kez birlikte çalıştığı reklam ajansının kreatif direktörüydü. Kendisi, iPhone, iPad, iMac ve diğer cihazların isimlerindeki "i" ön ekini bulan kişi olarak tanınıyor. Segall verdiği röportajda Apple'ın artık bu eki bırakmasının zamanının geldiğini söyledi.

'i' EKİ ARTIK OLMAYACAK MI? KALDIRILABİLİR Mİ?

Deneyimli isme göre cihazların isimlerindeki "i" harfi internet ile bağlantılı olduklarını ifade ediyordu. Fakat günümüzde tüm cihazlar internete bağlı olduğu için bu ön ekin bir anlamı kalmadı. Segall "belki de Apple'ın bu ön ekten vazgeçmesi fikrini çılgınlık olarak görecek pazarlama uzmanları olacaktır" diye de ekliyor.

Apple'ın esasında "i" ön ekini aşamalı olarak kullanmayı bıraktığını görüyoruz. Şirket son yıllarda Apple Watch, AirPods ve Vision Pro gibi isimlerinde "i" harfi bulunmayan birçok yeni cihaz piyasaya sürdü. Sigall, bu değişimin arkasındaki olası nedenleri yorumlarken mantıklı argümanlar sunsa da Apple'ın iPhone'da isim değişikliğine gitmesi oldukça zor bir karar gibi görünüyor.


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