Apple, iPhone ile ilgili kararını verdi
Apple yeni açıklandığı kadarıyla Hindistan'daki iPhone üretim oranını 2028 yılına kadar yüzde 25'e çıkartacak.
Apple yeni aldığı bir kararla iPhone üretim oranını artıracak. Hindistan özelinde 2028 yılına kadar üretimi yüzde 25 artırmayı planlayan Apple, gelecekte daha fazla iPhone satmayı planlıyor.
Daha önce Hindistan'daki iPhone üretim oranı yüzde 7'den yüzde 14'e kadar çıkmıştı. Apple ise artacak talebe karşılık birkaç yıl içinde üretim hacmini artıracak.
APPLE, YENİ TEDARİK ZİNCİRİ OLUŞTURUYOR
The Register tarafından aktarılan habere göre Apple, tedarik zincirleri oluşturuyor. Hindistan'da ve Foxconn ve Tata Electronics, Apple ürünlerini üretecek.
Hindistan'da üretilen modeller iPhone 12, 13, 14 ve iPhone 15'ler oluyor.
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