iOS 18'den önce son sürüm yayınlandı! iOS 17.5 neler sunuyor?

Yayınlanma: 14.05.2024 - 12:27

Güncelleme: 14.05.2024 - 12:27

Apple'ın sunduğu andan itibaren eski ve yeni iPhone kullanıcılarının sorunlarla karşılaştığını görmüştük. iOS 17 bu konuda en çok sorun yaşanılan sürümlerden biri olmuştu. Ardı ardına pek çok güncelleme ile bu sorunları kapatmak isteyen Apple, iOS 18 öncesi son sürümünü yayınladı. iOS 17.5 ile kullanıcılara tasarım değişiklikleri, istenmeyen takip sistemlerini önleme ve özel duvar kağıdı sunuluyor. Daha önce Avrupa'daki yasa gereği iPhone kullanıcılarının App Store dışında uygulama indirebileceği aktarılmıştı.

iOS 17.5 İLE KULLANICILARA SUNULAN YENİLİKLER

iOS 17 geçen yılın haziran ayında tanıtılmıştı. Eylül ayında ise yeni tanıtılan iPhone'larla desteklenen cihazlara gelen iOS 17, en son iOS 17.5 güncellemesine kavuştu.

Avrupa Birliği'nin Dijital Hizmetler Yasası kapsamında kullanıcıların, Apple'ın uygulama mağazası dışında internet sitelerinden de uygulamaları indirmesi için çalışmalar yapılmıştı. Avrupa özelinde bu kararı uygulayan Apple, özelliği yalnızca Avrupa ülkeleri olarak kalacağını doğruladı. Yani diğer ülkelere sunulmayacak.

Tasarım tarafında ise Kitaplar uygulamasının üst tarafında yer alan ikon yeniden tasarlandı. Podcast widget'ı da bu kapsamda yenilendi.

Ayarlar tarafında da Gizlilik ve Güvenlik bölümünde Face ID gibi sistemleri içeren geçiş anahtarıyla erişim sağlanacak.

Kullanıcıların istenmeyen takip cihazlarıyla izlenmesinin önüne geçecek 'Çapraz Platform İzleme Tespiti' özelliği 'Bul' uygulamasına eklendi. Bu sayede kullanıcılar takip izlemelerini görüp, isterlerse cihazları devre dışı bırakacak.

Bunlara ek olarak Onarım Durumu, adı verilen özellik sunuldu. Apple kimliği ve şifresiyle çalışabilen özellik, iPhone'unuzu tamire götürdüğünüzde "Bul"u açık bırakarak cihazı takip etmenizi sağlıyor.