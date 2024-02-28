İOS 18 ne zaman çıkacak? İOS 18 hangi telefonlara gelecek? İOS 18 güncellemesiyle nasıl yenilikler gelecek?

İOS 18, Apple'ın 2024 yılında iPhone ve iPad için planladığı bir sonraki büyük işletim sistemi güncellemesi olarak tanıtıldı. Peki, İOS 18 ne zaman çıkacak? İOS 18 hangi telefonlara gelecek? İOS 18 güncellemesiyle nasıl yenilikler gelecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 15:00
İOS 18 ne zaman çıkacak? İOS 18 hangi telefonlara gelecek? İOS 18 güncellemesiyle nasıl yenilikler gelecek?
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Apple'ın mobil işletim sistemi iOS 18 güncellemesini alacak iPhone modelleri belli oldu. Peki, İOS 18 ne zaman çıkacak? İOS 18 hangi telefonlara gelecek? İOS 18 güncellemesiyle nasıl yenilikler gelecek?

İOS 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iOS 17 güncellemesi Haziran ayında kullanıcılara sunulmuştu. iOS 18 güncellemesinin Eylül ayında uygulamaya geçileceği bekleniyor.

İOS 18 GÜNCELLEME ALACAK TELEFONLAR LİSTESİ

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone SE (2. nesil), iPhone SE (3. nesil).

İOS 18 ÖZELLİKLERİ

Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Siri: Siri'nin daha akıllı hale gelmesi ve büyük dil modelleri teknolojisini içeren yeni bir AI sistemiyle avantaj sağlaması bekleniyor.

Mesajlar Uygulamasında AI Entegrasyonu: Kullanıcıların soruları yanıtlamasına ve cümleleri otomatik tamamlamasına olanak tanıyacak.

Apple Music'te Yeni AI Özellikleri: Otomatik olarak oluşturulan çalma listeleri gibi özelliklerin getirilmesi planlanıyor.

iWork Uygulamalarında AI Entegrasyonu: Keynote ve Pages gibi uygulamalarda AI destekli yazım ve sunum hazırlama özellikleri eklenebilir.

Xcode'da AI Özellikleri: Geliştiricilerin yeni uygulamaları daha hızlı yazmalarını sağlayacak AI özellikleri eklenmesi bekleniyor??.


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