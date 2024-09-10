Apple iPhone 16’yı tanıttı

Yayınlanma: 10.09.2024 - 07:34

Güncelleme: 10.09.2024 - 07:34

Yapılan tanıtımda ‘eylem düğmesi’ adıyla bir harici kontrol butonu tanıtıldı.

Bu değişikliklerle 3 trilyon dolarlık şirket, yapay zekanın en son olanaklarından yararlanmayı amaçlıyor.

Apple, yapay zekanın İngilizce karşılığı olan Artificial Intelligence yerine, bir kelime oyunu ile Apple Intelligence başlığı kullanılıyor.

Apple, daha uzun ömürlü pil, daha güçlü bir çip ve ‘gelişmiş’ gizlilik özellikleri içeren yeni telefonlarının, Apple Intelligence için özel olarak üretilen ilk telefonları olduğunu söyledi.

Apple tanıttığı yapay zeka içeren yeniliklerin büyük oranda cihaz içi olarak yapılacağını savunuyor. Ancak bazı durumlarda sunuculara ihtiyaç duyulacağı kabul ediliyor.

Örneğin bir yemek tarifi almak istediğiniz durumlarda, size ChatGPT'ye başvurmak isteyip istemediğiniz sorulacak.

Şirket 20 Eylül’de telefonları müşterilerine satmaya başlayacak. Ancak Apple Intelligence özelliklerinin Ekim ayından önce sunulması beklenmiyor. Örneğin İngiltere’de Aralık ayında iPhone 16 kullanıcılarına sunulacak.

BBC’ye konuşan pazar araştırması şirketi CCS Insight'ın baş analisti Ben Wood, sunumu yapılan özelliklerin iPhone satışlarına pozitif etki yapacak nitelikte olduğu görüşünü dile getiriyor.

Apple, fotoğraf düzenleme, çeviri ve arama yapmak amaçlı yapay zeka kullanımını telefonlara entegre etme konusunda rakipleri Samsung ve Google'dan daha yavaş davrandı.

Rakipleri, yapay zeka bulunan katlanabilir akıllı telefonları dahi pazara sundu.

Çin merkezli Huawei'nin yeni üçe katlanabilir telefonu Mate XT için gelen ön siparişlerin Pazartesi günü itibariyle üç milyonu aştığı bildirildi.

Pazar araştırmaları yapan Gartner’dan Annette Zimmermann, Apple'ın tanıttığı özelliklerin kullanıcıları etkilemesi gerektiği noktasının kritik olduğunu söylüyor.

Zimmermann, hazır olmadan özellikleri sunmanın riskli olabileceğine dikkat çekiyor.

KULAKLIK VE İŞİTME CİHAZI

EPA

Apple, Apple Watch ve AirPod kulaklıklarına yönelik güncellemeleri duyurdu.

Özellikle AirPods’un Pro versiyonunu ile ilgili sağlık güncellemeleri dikkat çekti.

Şirket, kulaklıkların, hafif veya orta dereceli işitme kaybı olan kişiler için kişisel işitme cihazı olarak kullanılabileceğini açıkladı.

Apple bu cihazların işitme testi de yapabileceğini kaydetti.

Bu özelliklerin Amerika’daki Federal İlaç Dairesi tarafından onaylanması gerekiyor.

iPhone 16’nın başlangıç modeli Türkiye’de 64.999 TL’den satışa sunulacak. iPhone 16 Pro’nun satış fiyatı ise 82.999 TL olacak.

Apple’ın sanal asistanı Siri de AI ile oldukça etkin bir kimliğe bürünüyor gibi görünüyor.

Siri günlük konuşma diline daha hakim hale geliyor. Kurduğunuz temaslar üzerinden geriye doğru tarama yaparak, örneğin annenizin uçak saatini komutla önünüze getirebiliyor.

Yine örneğin, fotoğraf albümünüzde bulunan özel bir kareyi yine komutla çağırabileceksiniz.

Komutla içerik üretme konusunda başka yenilikler de tanıtıldı. Yapay zeka kullanılarak, örneği hayal edilen bir emoji oluşturulabilecek.