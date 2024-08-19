iOS 18 öncesi iOS 17.6.2 güncellemesi yolda

iOS 17.6.2 güncellemesi hata ve güvenlikle ilgili düzeltmelere odaklanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 16:24
iOS 18 öncesi iOS 17.6.2 güncellemesi yolda
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Apple, iOS 17.6.1 güncellemesini bir süre önce yayınlamıştı. O güncelleme de sorunların çözülmesine odaklanıyordu. Bunun ardından iOS 17.6.2 güncellemesinin yolda olduğu aktarılıyor. Yapılan tahminlere göre bu güncelleme oldukça küçük ve spesifik hata çözmeye odaklanacak.

APPLE, iOS 17.6.2 GÜNCELLEMESİNİ SUNACAK

iOS 17.6.2'nin yeni bir özellik sunması beklenmiyor. Aksine, güvenlik yamaları, iyileştirmeler ve bazı iPhone'larda yaşanan problemlerin çözülmesine odaklanıyor. 

iOS 17.6.1 güncellemesinde iCloud'a ilişkin İleri Düzey Veri Koruma'yı etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı engelleyen bir sorunun düzeltilmişti.



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