Eski iPhone'lara sahip kişiler iOS 18'e güncellememeli!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 07:02

Güncelleme: 09.08.2024 - 07:02

Apple'ın eylül ayından sonra sunmayı planladığı yeni iOS 18 güncellemesi pek çok yapay zeka özelliği ve yeniliği bünyesinde barındırıyor olmasıyla heyecanla bekleniyor. Ancak eski bir Apple çalışanı iPhone X, iPhone 11 veya 12/13 modellerinin iOS 18 için eski kalacağını ve sorunlar doğurabileceğini belirtti.

ESKİ MODEL iPHONE'LAR iOS 18'İ DESTEKLESE BİLE YÜKLENİRSE PERFORMANS KAYBI YARATABİLİR

iOS 18 performans isteyen bir güncelleme olduğu için iPhone'ları zorlayacak ancak daha yeni olan iPhone 14, iPhone 15 ve yeni tanıtılacak iPhone 16'lar yeni iOS 18 güncellemesinin ihtiyacı olan performansı sunabilecek.

Bu sebeple daha yeni iPhone'lara sahip kişiler sorun yaşamayacak ancak daha eski modellere sahip olanların telefonu ısınabilir, takılabilir hatta önceki yıllarda Apple'ın başına sorun açtığı gibi iPhone'ların şarjı kısa sürede tükenebilir.

Eski Apple Satış Uzmanı Tyler Morgan, yaptığı TikTok paylaşımı ile iPhone 13 de dahil olmak üzere daha eski iPhone modellerine sahip kişileri uyardı. Kullanıcılara iPhone'ları iyi çalışıyorsa ve yeni iOS 18 özelliklerini çok da önemsemiyorlarsa güncellemeyi yapmayın diyor.

Hatırlatmak gerekirse iOS 18, iPhone X'e kadar desteklenen pek çok modeli içine alıyor.