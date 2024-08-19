iPhone 16 Pro, öncekilerde olmayan farklı bir renge sahip olacak

Apple'ın yolda olan iPhone 16 serisi hakkında yeni bilgiler geldi. Buna göre iPhone 16 Pro'larda koyu altın rengi bulunabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.08.2024 - 01:22
iPhone 16 Pro, öncekilerde olmayan farklı bir renge sahip olacak
Abone Ol google-news

iPhone 16 serisiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Buna göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde koyu altın rengi seçenekler arasında sunulabilir. X üzerinden yapılan sızıntıya göre, iPhone 16 Pro modellerinde önceki serilerde olmayan bir altın rengi yer alacak.

iPHONE 16 PRO'DA KOYU ALTIN RENGİ OLABİLİR

Sızdırılan bu rapora göreyse beyaz, siyah, altın ve gri olmak üzere sıralanan iPhone 16 renklerinden 'altın' olarak listelenen rengin aslında koyu bir altın rengi olabileceği belirtiliyor.

iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde telefonun gövdesinin titanyum yapıda olması, iPhone 16 Pro'lar için de geçerli olacak. 

Daha önceki sızıntılarda yeni gelecek rengin pembe tonlarında bir altın rengi olacağı söyleniyordu. Ancak bu fikirler daha koyu tonlu bir altın ile değişmiş görünüyor.


iPhone 16 serisi haberleri iPhone 16 Pro haberleri iPhone 16 Pro Max haberleri

İlgili Haberler

iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 özellikleri neler?

iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 özellikleri neler?
iPhone SE 4 nasıl olacak? iPhone 16'ya benzeyebilir

iPhone SE 4 nasıl olacak? iPhone 16'ya benzeyebilir
iPhone 16 serisinde pil ömrü anlamlı şekilde uzayacak

iPhone 16 serisinde pil ömrü anlamlı şekilde uzayacak
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler