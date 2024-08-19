iPhone 16 Pro, öncekilerde olmayan farklı bir renge sahip olacak
Apple'ın yolda olan iPhone 16 serisi hakkında yeni bilgiler geldi. Buna göre iPhone 16 Pro'larda koyu altın rengi bulunabilir.
iPhone 16 serisiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Buna göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerinde koyu altın rengi seçenekler arasında sunulabilir. X üzerinden yapılan sızıntıya göre, iPhone 16 Pro modellerinde önceki serilerde olmayan bir altın rengi yer alacak.
iPHONE 16 PRO'DA KOYU ALTIN RENGİ OLABİLİR
Sızdırılan bu rapora göreyse beyaz, siyah, altın ve gri olmak üzere sıralanan iPhone 16 renklerinden 'altın' olarak listelenen rengin aslında koyu bir altın rengi olabileceği belirtiliyor.
iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde telefonun gövdesinin titanyum yapıda olması, iPhone 16 Pro'lar için de geçerli olacak.
Daha önceki sızıntılarda yeni gelecek rengin pembe tonlarında bir altın rengi olacağı söyleniyordu. Ancak bu fikirler daha koyu tonlu bir altın ile değişmiş görünüyor.
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