iOS 18.2 bazı iPhone'larda aşırı ısınmaya neden oldu

Yayınlanma: 15.12.2024 - 19:20

Güncelleme: 15.12.2024 - 19:20

Apple yapay zeka özelliklerini sunmaya başladığı güncellemesi iOS 18.2 kısa süre önce çıkış yapmıştı. iPhone kullanıcılarına Apple Intelligence özelliklerinin eklenmesinin yanı sıra bazı Apple uygulamalarına yenilikler getirilmişti. Ancak bazı kullanıcılar bu güncellemeyi yükledikten sonra telefonlarının aşırı ısınmaya başladığını bildirmeye başladı.

iOS 18.2 GÜNCELLEMESİ iPHONE'LARI YAKIYOR

Reddit üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden iPhone'larının güncelleme sonrası ısındığını söyleyenlerin sayısı gitgide artmaya başladı. Bu sorunun ise ana kaynağı Image Playground olarak görülüyor.

Uygulamayı kullanan kişiler, telefonun hem şarjının çok hızlı tükendiğini hem de telefonun elleri yakacak kadar ısındığını belirtiyor.

Bu sorun her iPhone kullanıcısında yaşanmıyor aynı zamanda özellik, iPhone 15 Pro, Pro Max ve iPhone 16 modellerinin tamamında yer alıyor.