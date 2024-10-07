iOS 18.2 güncellemesi neler getirecek?

Aralık ayında yayınlanması beklenen iOS 18.2 ile Siri ChatGPT desteğine kavuşacak.

iOS 18.2 güncellemesi neler getirecek?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2024 - 19:18

Apple, iPhone'lar için yeni güncellemeler sunmaya devam ediyor. Bu bağlamda beta testleri başlayan iOS 18'in yeni sürümleri için bazı ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre  iOS 18.2 ile Siri artık ChatGPT desteğine kavuşacak. Apple Intelligence özelliklerinin kademeli olarak sunulacağı zaten daha önce söylenmişti. iOS 18.2 ile bu özellikleri görmeye başlayacağız.

iOS 18.2 ARALIK'TA YAYINLANACAK, PEKİ NELER SUNACAK?

Apple Intelligence özelliklerini hemen sunmayan Apple, bu özellikleri kademeli olarak sunacak. iOS 18.2 ile gelecek özellikler arasında Genmoji ve Image Playground yer alacak. Yapay zeka tabanlı görüntü oluşturmayı sağlayacak bu özellik, iPhone 15 Pro ve iPhone 16'lar için sunulacak.

Yeni güncelleme, AirPods Pro 2 için işitme sağlığı özelliğini de getirecek. Gürültülü ortamlarda pasif gürültü engelleme özelliğini ekleyen Apple, AirPods'lara işitme cihazı özellikleri de kazandıracak. 

Yeniden tasarlanan Mail uygulamasına ek olarak robot süpürge desteği de bu güncelleme ile getirilecek.


Etiketler: #iOS 18.2 güncellemesi #iOS 18.2

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