iPhone'a uzun zamandır beklenen bir mod gelebilir
iPhone'lara başkasına verildiğinde erişimi kısıtlamaya olanak sağlayacak bir misafir modu gelebilir.
Apple, iPhone'a güvenlik özellikleri getirmeye devam ederken, bir süredir kullanıcıların beklediği özelliği getirmeye hazırlanıyor olabilir. Misafir modu olarak adlandırılan bu özellik sayesinde telefonunuzu geçici olarak başkasına verirken erişimi sınırlayabilirsiniz.
iPhone'larda böyle bir imkan sunulmuyor. Ancak bir süre önce ortaya çıktığı kadarıyla Apple'ın aldığı bir patent söz konusu duruma çözüm sunabilir.
iPHONE'A MİSAFİR MODU GELEBİLİR
Ortaya çıkan patentte, iPhone'nun asıl sahibi tarafından diğer kullanıcılar için oluşturulacak bu mod ile iPhone'da sadece uygulamalara değil aynı zamanda dosyalar için de sınırlı erişim olacak.
Cihazın sahibi aynı zamanda diğer kullanıcının neye erişip erişemeyeceğine de karar verecek. Bu mod sayesindeyse cihazın sahibi, iPhone'u geçici olarak kullanacak kişinin görebileceği, değiştirebileceği veya silebileceği her eylemi belirleme imkanına sahip olacak. Bunun yanında bir de ikinci kullanıcıya doğrulama sunulacak ve ardından erişim sağlanabilecek.
Apple'ın mevcut özellikleri arasında şu anda böyle bir imkan bulunmuyor ancak benzer şekilde iOS Denetimli Erişim özelliği cihazı tek bir uygulama ile sınırlıyor ve kullanılacak özellikleri de sınırlamaya imkan sağlıyor.
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