iOS 18.4'ün beta sürümü yayınlandı! iPhone'lara hangi özellikler gelecek?

Yayınlanma: 25.02.2025 - 18:07

Güncelleme: 25.02.2025 - 18:07

iPhone'lar için nisan ayında çıkış yapması beklenen iOS 18.4 sürümünün beta versiyonu herkese açıldı. Bu beta sürümünde iPhone'lara gelecek yeni özellikler de kendini gösteriyor. Peki iPhone'lara iOS 18.4 ile hangi özellikler sunulacak?

iOS 18.4 BETA'DA NELER SUNULUYOR?

iOS 18.4’ün betasını indirmek için Apple’ın beta test programına kayıt olmak gerekiyor ancak bu standart kullanıcılar için önerilmiyor çünkü bu beta sürümlerde hatalar bulunabiliyor. Bu du kullanıcı deniyimini oldukça olumsuz etkiliyor.

iOS 18.4 ile gelmesi beklenen özellikler arasında başta öncelikli bildirimler yer alıyor. Kullanıcılar bu özelliği açtığında kilit ekranda önemli bildirimlerin öne çıktığını görecek.

Apple Intelligence’a 10 yeni dil dahil olacak. Bunlar Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Japonca, Korece ve Çince olacak.

Image Playground’a yeni stil eklemesi, Türkiye'de kullanılmayan Apple News+'a yemek bölümünün dahil edilmesi ve Denetim Merkezi'ne ortam müziğinin eklenmesi ve fotoğraflar uygulamasına yenilikler sunulacak.