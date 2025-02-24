İlk katlanabilir ekranlı iPhone için tarih verildi

Yayınlanma: 24.02.2025 - 23:54

Güncelleme: 24.02.2025 - 23:54

Apple'ın katlanabilir ekranli iPhone konusunda sessizliğe büründüğü bir gerçek. Cihaz hakkında resmi bir açıklama yapılmasa da gazeteci Mark Gurman tarafından tahminler yapıldı. Gurman'a göre ilk katlanabilir yapıdaki iPhone'u görmek için 2026 yılının beklenmesi gerekiyor.

İLK KATLANABİLİR EKRANLİ iPHONE BU YIL DA GELMİYOR

Her yıl bu yıl tanıtılacak denen katlanabilir iPhone için mevcutta resmi tarih bulunmuyor ancak Gurman, cihazla alakalı çalışmaların 2025 yılı içinde bitmesini öngörüyor. Bu da telefonun 2026 yılında karşımıza çıkabileceğini gösteriyor.

Apple'ın iki farklı katlanabilir ekranlı iPhone geliştirdiği söyleniyor. Tıpkı Samsung gibi. Daha önceki iddialara göre Samsung'un Galaxy Z Fold modeli gibi tasarlanacak bu iPhone, 5,49 inç boyutlarında dış ekrana, 7,74 inç iç ekran eşlik edecek.

Diğer modelin de Z Flip gibi dikey kapanır açılır yapıda olması bekleniyor.

Gurman, bu iki model dışında 2026 yılında piyasaya sürmek üzere farklı bir iPhone tasarımı üzerinde çalıştığını söyledi.