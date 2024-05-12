iPhone 16 Pro'da yer alacak ekran 'daha parlak' olacak

Yayınlanma: 12.05.2024 - 13:11

Güncelleme: 12.05.2024 - 13:11

Apple'ın yeni tanıtacağı iPhone 16 serisinin 'pro'sunda ekranların yüzde 20 daha parlak olacağı söylendi. Weibo'da Instant Digital tarafından ortaya atılan bu iddiaya göre iPhone 16 Pro önceki nesle göre çok daha parlak bir ekranla karşımıza çıkacak.

iPHONE 16 PRO'DA DAHA PARLAK BİR EKRAN OLACAK

Yapılan paylaşımda iPhone 16 Pro'nun standart SDR ekranlardan yüzde 20 daha parlak olması bekleniyor. Ekran parlaklığı ise 1.200 nit olacak, en yüksek HDR parlaklığı ise sabit kalarak 1.600 nit olacak.

Apple, iPhone'larda SDR tercih ettiğinden beri 1.000 nitlik ekran parlaklığı sunuyor.